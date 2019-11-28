5 дизайнерских правил выбора люстрового абажура для спальни®

Многие люди уверены, что выбрать хороший абажур для спальни несложно. Для этого достаточно пойти в магазин и найти самый красивый «наряд» для светильника. На самом деле такое изделие должно соответствовать нескольким важным параметрам, создавать мягкое световое оформление и настраивать на релакс и сон. Если вы как раз планируете купить люстры с абажуром в Киеве, воспользуйтесь нашими полезными советами по выбору.

Учитываем размеры помещения

Чем больше комната, тем большим по размеру должен быть абажур. Большой светильник можно декорировать или сразу несколькими абажурами (по одному для каждой лампочки), или одной объемной моделью.

Если в комнате низкие потолки, свет должен быть направлен вверх, соответственно, абажуры размещают так, чтобы они «смотрели» в потолок. Если же свет будет направлен вниз, верхняя часть комнаты будет казаться слишком затемненной.

Материал

В идеале он должен быть матовым и свободно пропускать свет. Для спальни прекрасно подходит люстра с абажуром из полупрозрачного материала, который рассеивает свет, например, органзы или полупрозрачного текстиля. Плотные и темные материалы подходят для создания и акцентирования функциональных зон.

К слову, от стеклянных моделей в пространстве для релакса лучше отказаться, уверены дизайнеры. Стекло отбрасывает блики, которые будут раздражать зрение. По мнению экспертов, лучшие фактурные решения для спальни – это бумага, органза, пластик и текстиль.

Цвет

Матовые белые и желтые абажуры для люстр создают очень приятный для глаз мягкий свет. Если не хотите использовать белый цвет, остановитесь на втором по значению оттенке в помещении. Цвет подбирают, исходя из оттенка штор, ковриков и других текстильных деталей интерьера. Правильно подобранный тон позволит скрыть особенности планировки или недостатки ремонта. Люстры с абажуром дают отличную возможность «поиграть» с пространством.

Размеры изделия

В помещении для отдыха органично смотрятся модели средних размеров. Слишком маленькие, массивные и низкие варианты, вытянутые в вертикальной плоскости – не лучшая идея для спальни.

Минималистичный декор

Фокусная точка комнаты должен быть красивой, но не пестрой. Поэтому выбирайте только один вид декора: бисер, пайетки, жгут, кант и кисточки, ленты или тканевые нашивки. Не стоит загромождать чистоту линий большим количеством деталей.

Один из актуальных сегодня дизайнерских приемов – это несколько люстр, расположенных на разных уровнях. На столике рядом с кроватью можно поставить настольный торшер или лампу с отраженным светом – это создаст все условия для комфортного чтения книг в постели.

Если в спальне есть функциональная зона с рабочим место, эту локацию нужно выделить еще одной люстрой. Ищете стильные дизайнерские абажуры для люстры? Купить их можно в «Абажурной мастерской» – мы создадим эксклюзивный вариант по вашему эскизу или с нуля разработаем дизайн модели именно под ваш интерьер.