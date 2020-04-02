5 пар обуви для одного отпуска – много или мало?®

При сборе чемоданов в отпуск постоянно грызет мысль о перевесе и желании оставить место для подарков и вкусняшек. Как правило, первой из чемодана вылетает запасная пара обуви. Но насколько верно такое решение?

Тревел-экономика

Если ваш отпуск совмещается с шоппингом, свободным место в чемодане останется ненадолго, и вы восполните потребность в обуви на месте.

Если планируете ехать на островной олл-инклюзив или запланирована плотная экскурсионная программа, то экстренный поиск нужной пары – досадная потеря драгоценного времени и удар по отпускному бюджету.

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Сколько нужно обуви?

Вне зависимости от типа путешествия и погоды необходима запасная пара. Обувь легко порвать, потерять, безнадежно испачкать. По закону Мэрфи именно в путешествии отрываются подошвы, ломаются каблуки, слетает язычок на молнии и рвутся шнурки. Запасная пара решает проблему максимально быстро.

Для поездок на морское побережье с кораллами и морскими ежами потребуются силиконовые или пластиковые коралки. Выбирайте модели по размеру, чтобы во время снорклинга не отлавливать проплывающую мимо обувку. На курорте «мыльницы» дороже примерно в 2-2,5 раза, чем в Харькове.

Кроссовки, кеды или слипоны. Нужны для длительных пеших прогулок, экскурсий, утренних пробежек, велотуров и вечерней прохлады. Бывалые туристы дают такие лайфхаки:

в случае интенсивной экскурсионной программы берите обувь из расчета 2 пары на 2 дня – за сутки обувь успеет полностью высохнуть после дневного забега;

если едете в автобусный тур, то захватите антибактериальный спрей — соседи это оценят;

запасная пара шнурков ничего не весит, зато в экстремальной ситуации выручает как веревка, жгут, ремень.

Для отпуска на летнем курорте потребуются удобные босоножки и сандалии. Перебежки по территории отеля, поход в СПА или на процедуры, прогулка по променаду, завтрак на террасе и вечерняя анимация – вариантов много.

Для дневного отдыха выбирайте обувь на танкетке с подошвой от 1 см – это обезопасит ноги от раскаленных камней и булыжников. Планируете посещение концерта, ночного клуба или дискотеки – нужна обувь на высоком каблуке. Заранее продумайте все образы, соберите комплекты одежды, обуви и аксессуаров.