5 средств Erborian для сияющей кожи®

Erborian — косметический бренд, объединяющий гигантов косметологической индустрии Францию и Корею. Концепция бренда — соединить действенные корейские технологии ухода за кожей с французскими стандартами качества люксовой косметики.
Благодаря этой “гремучей”, в хорошем смысле, смеси появилась марка эрбориан и быстро полюбилась тем, кто предпочитает дорогую уходовую косметику.
По словам производителей, регулярное использование косметики бренда создаст эффект “детской кожи” — сияющей и без пигментных пятен, о которой мечтают все женщины без исключения.
Чтобы упростить ваш выбор, мы попросили экспертов магазина Goddess назвать 5 лучших продуктов марки, которые помогут вам этого достичь.
Эффективность увлажняющего средства зависит от его вязкости. Даже некоторые косметологи говорят, что чем гуще крем, тем лучше. Но это в корне неверно, и лосьон Юзу этому доказательство.
Средство создано с использованием антиоксидантов и богато витаминами фруктов юзу. “Встряхните тюбик, нанесите немного средства на ватный спонж и протрите лицо. С лосьоном Юзу кожа выглядит упругой, полной жизненных сил, - говорят в Goddess.
Сок бамбука — один из лучших растительных увлажнителей. Особенно он подходит для очень сухой кожи. Такая водно-гелевая маска восстанавливает баланс кожи лица и дарит ей безупречную гладкость на весь день.
Исключительно натуральные компоненты содержит и органическая косметика Davines (Давинес) для волос, которая тоже представлена в магазине Goddess.
Японская камелия, или цубаки - перспективный косметический ингредиент, славящийся смягчающим и антивозрастным действиями. Erborian использует цубаки в своем бестселлере — креме Pink Perfect. Это продукт “4 в 1” — увлажняет, успокаивает, очищает поры и выравнивает мелкие морщинки. Его используют как базу под макияж, потому как крем мгновенно выравнивает рельеф кожи.
BB-крем от Erborian - самый продаваемый в Европе. Одно использование, и вы поймете почему. BB-крем с женьшенем отличается бархатистой текстурой, плавно наносится, выравнивает тон и придает естественную матовость.
“А еще защищает от воздействия ультрафиолета, смягчает кожу, делая ее гладкой и шелковистой, как у ребенка”, — уточнили эксперты Goddess.
Мы думаем, что сияние лицу придают только кремы и маски, но процедура очищения кожи не менее важна.
Двойное очищение — “фишка” корейского ухода за кожей. И под брендом Erborian появилось первое очищающее средство, которое еще и эффективно удаляет макияж.
Этот бальзам на основе кокосового и подсолнечного масел бережно избавляет кожу от загрязнения, очищает поры, не сушит. Он настолько действенный, что легко справляется с водостойкой тушью и подводкой для глаз. Попробуйте!