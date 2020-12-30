5 средств Erborian для сияющей кожи®

Erborian — косметический бренд, объединяющий гигантов косметологической индустрии Францию и Корею. Концепция бренда — соединить действенные корейские технологии ухода за кожей с французскими стандартами качества люксовой косметики.

Благодаря этой “гремучей”, в хорошем смысле, смеси появилась марка эрбориан и быстро полюбилась тем, кто предпочитает дорогую уходовую косметику.

По словам производителей, регулярное использование косметики бренда создаст эффект “детской кожи” — сияющей и без пигментных пятен, о которой мечтают все женщины без исключения.

Чтобы упростить ваш выбор, мы попросили экспертов магазина Goddess назвать 5 лучших продуктов марки, которые помогут вам этого достичь.

Двухфазный лосьон для лица Юзу

Эффективность увлажняющего средства зависит от его вязкости. Даже некоторые косметологи говорят, что чем гуще крем, тем лучше. Но это в корне неверно, и лосьон Юзу этому доказательство.

Средство создано с использованием антиоксидантов и богато витаминами фруктов юзу. “Встряхните тюбик, нанесите немного средства на ватный спонж и протрите лицо. С лосьоном Юзу кожа выглядит упругой, полной жизненных сил, - говорят в Goddess.

Увлажняющая маска с бамбуком

Сок бамбука — один из лучших растительных увлажнителей. Особенно он подходит для очень сухой кожи. Такая водно-гелевая маска восстанавливает баланс кожи лица и дарит ей безупречную гладкость на весь день.

Исключительно натуральные компоненты содержит и органическая косметика Davines (Давинес) для волос, которая тоже представлена в магазине Goddess.

Крем совершенное сияние Pink Perfect

Японская камелия, или цубаки - перспективный косметический ингредиент, славящийся смягчающим и антивозрастным действиями. Erborian использует цубаки в своем бестселлере — креме Pink Perfect. Это продукт “4 в 1” — увлажняет, успокаивает, очищает поры и выравнивает мелкие морщинки. Его используют как базу под макияж, потому как крем мгновенно выравнивает рельеф кожи.

BB-крем с женьшенем

BB-крем от Erborian - самый продаваемый в Европе. Одно использование, и вы поймете почему. BB-крем с женьшенем отличается бархатистой текстурой, плавно наносится, выравнивает тон и придает естественную матовость.

“А еще защищает от воздействия ультрафиолета, смягчает кожу, делая ее гладкой и шелковистой, как у ребенка”, — уточнили эксперты Goddess.

Очищающее масло для демакияжа

Мы думаем, что сияние лицу придают только кремы и маски, но процедура очищения кожи не менее важна.

Двойное очищение — “фишка” корейского ухода за кожей. И под брендом Erborian появилось первое очищающее средство, которое еще и эффективно удаляет макияж.

Этот бальзам на основе кокосового и подсолнечного масел бережно избавляет кожу от загрязнения, очищает поры, не сушит. Он настолько действенный, что легко справляется с водостойкой тушью и подводкой для глаз. Попробуйте!