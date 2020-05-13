90-летняя геймерша из Японии попала в Книгу рекордов Гиннесса

Самым пожилым геймером в мире стала 90-летняя женщина из Японии Хамако Мори, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Мори родилась 18 февраля 1930 года — сейчас ей 90 лет. Она признана самым старым игровым YouTube-блогером и известна среди геймеров под именем Gaming Grandma ("играющая бабуля"). Ее канал насчитывает более 150 тыс. подписчиков, там появляется по три-четыре новых видео в месяц.

Мори начала играть в видеоигры 39 лет назад. По ее словам, она заинтересовалась этим, когда увидела играющих детей.

"Это выглядело очень весело, и я подумала, что несправедливо, если бы в видеоигры играли только дети", — сказал рекордсменка.

Мори начала играть, пока никто не видел этого. Ее первой игровой приставкой стала консоль Cassette Vision, игры для которой записывались на магнитную пленку. Большинство приставок, которые Мори покупала себе за всю жизнь, она сохранила до сегодняшнего дня вместе с оригинальным программным обеспечением.

Сейчас 90-летняя японка играет на PlayStation 4. По словам Мори, она долго не подступала к этой консоли из-за сложности управления.

"Но последние экшн-игры очень зрелищны, они часто используют реальных актеров для своих персонажей. Поэтому я действительно увлечена ими сейчас", — добавила Мори.