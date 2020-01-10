Аэрофобия: психолог рассказал, помогает ли алкоголь побороть страх полета

10 января 2020 г. 12:33
Источник: УНИАН
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Алкоголь не является лучшим решением для людей, испытывающих страх перед полетами.

Об этом в интервью УНИАН рассказал эксперт по страхам и фобиям Илья Головань.

«С каждым разом доза будет становиться больше. И после полета страх не исчезнет. Приходится пить и перед возвращением. Это не решение вопроса. Мои клиенты говорят: «Уже не можем переносить алкоголь…». И как быть, если бизнесмен летит на переговоры на один день? Также важно понимать, что мозг в момент опасности отключает все, что мешает, например, функцию пищеварения. Во время полета алкоголь не впитывается, зато после посадки… Человек выходит из самолета и его накрывает», - пояснил Головань.

В то же время, по словам психолога, справиться с аэрофобией могут помочь, например, дыхательные упражнения. Т

акже нужно постараться во время полета отвлечься на что-то позитивное - разговор о приятном с соседом, почитать книгу, послушать музыку и так далее.
 

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