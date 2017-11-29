Агата и семеро поросят. В харьковском экопарке появились "звездные" малыши

29 ноября 2017 г. 18:39
Автор: Лариса Говина
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Полосатые и пятнистые – эти крохи родились в экопарке только две с половиной недели назад. Беременность декоративной свинки Агаты стала настоящей неожиданностью для сотрудников мультикомплекса. Рассказывают, сначала думали, что она набрала лишний вес, а вскоре на свет появились семеро поросят. Мини-пиг Агата, настоящая звезда – она известна посетителям экопарка своими выступлениями в качестве актрисы Театра детей и животных. Сейчас Агата находится в декрете, на сцену пока выходить не будет, рассказывают специалисты. Все время она уделяет малышам, уход за Агатой и поросятами сейчас особый - работники экопарка тщательно следят за их состоянием здоровья и рационом.

 

Ольга Вартанова, специалист по уходу за животными:

 

Малыши немножко подросли, поэтому уже начинают кушать сами, поэтому мы делаем им специальный рацион, трем овощи, даем творожок, они взрослеют, становятся шустрыми, выскакивают из домика, играются с мамой. С посетителями тоже, бывает, заигрывают. Общительные.

 

Впервые свой материнский инстинкт Агата продемонстрировала еще весной – тогда она «удочерила» ягненка Риску. После того, как Агата недавно родила малышей, её «падчерицу» временно поселили в другой вольер.

 

Анна Гаражина, руководитель кружков Театра детей и животных:

 

Сейчас Риске нельзя находиться рядом с Агатой, потому что она может не подружиться с поросятами и это может быть опасно для них, и поэтому Риска живет с Винтиком, они тоже подружились.

 

Когда Агата присоединится к актерской труппе Театра детей и животных в экопарке пока сказать тяжело, рассказывают специалисты, все зависит от того, когда поросята станут более самостоятельными и смогут обходиться без материнской опеки.

Видео: 

В харьковском экопарке появились "звездные" малыши - 29.11.2017

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