 

Акция «Дни европейского наследия»: экскурсии для харьковчан

17 сентября 2019 г. 15:33
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Акция «Дни европейского наследия», в рамках которой для харьковчан проведут различные экскурсии, состоится 21 сентября в Харькове, как сообщается на сайте Харьковского Горсовета. 

Организаторы отметили, что в этом году для экскурсий выбраны объекты, которые ознакомят харьковчан с архитектурным наследием Алексея Бекетова, построившим более 40 зданий. Половина из этих зданий признана архитектурными шедеврами в стиле классической архитектурной школы и модерна.

В рамках «Дней европейского наследия» жителей города приглашают посетить Дом ученых, Харьковскую государственную научную библиотеку им. В.Г. Короленко и Музей А. Бекетова.

Расписание экскурсий:
10:00 - 11:00 - Дом ученых (ул. Жен-Мироносиц, 10);
11:30 - 12:30 - Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко (пер. Короленко, 18);
13:00 - 14:00 - Музей А. Н. Бекетова при Харьковском национальном университете городского хозяйства (ул. Маршала Бажанова, 17).

Сайт Харьковского Горсовета также предлагает харьковчанам возможность зарегистрироваться на экскурсии. 

Организатор мероприятия - Департамент международного сотрудничества.

 

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