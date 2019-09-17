Акция «Дни европейского наследия»: экскурсии для харьковчан

Акция «Дни европейского наследия», в рамках которой для харьковчан проведут различные экскурсии, состоится 21 сентября в Харькове, как сообщается на сайте Харьковского Горсовета.

Организаторы отметили, что в этом году для экскурсий выбраны объекты, которые ознакомят харьковчан с архитектурным наследием Алексея Бекетова, построившим более 40 зданий. Половина из этих зданий признана архитектурными шедеврами в стиле классической архитектурной школы и модерна.

В рамках «Дней европейского наследия» жителей города приглашают посетить Дом ученых, Харьковскую государственную научную библиотеку им. В.Г. Короленко и Музей А. Бекетова.

Расписание экскурсий:

10:00 - 11:00 - Дом ученых (ул. Жен-Мироносиц, 10);

11:30 - 12:30 - Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко (пер. Короленко, 18);

13:00 - 14:00 - Музей А. Н. Бекетова при Харьковском национальном университете городского хозяйства (ул. Маршала Бажанова, 17).

Сайт Харьковского Горсовета также предлагает харьковчанам возможность зарегистрироваться на экскурсии.

Организатор мероприятия - Департамент международного сотрудничества.