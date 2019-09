Американские военные подтвердили подлинность видео с НЛО

Представитель Военно-морского флота США впервые подтвердил, что видеозапись неопознанного летающего объекта, сделанная в 2015 году одним из пилотов, является подлинной. Он также уточнил, что в Пентагоне до сих пор не могут определить природу запечатленного на кадрах явления.

Об этом сообщают ведущие мировые СМИ со ссылкой на сайт The Black Vault, посвященный рассекреченным документам американской администрации, передает ВВС.

Речь идет о видео под кодовым названием GO FAST, опубликованном группой исследователей To The Stars Academy of Arts & Science и газетой New York Times. Помимо него, существуют еще две похожие видеозаписи, якобы рассекреченные Пентагоном в августе 2017 года.

"ВМФ характеризует объекты, запечатленные на этих видеозаписях, как неопознанные воздушные явления", - заявил изданию Джозеф Грэдишер, пресс-секретарь главы разведки ВМФ США Мэттью Кохлера.

Это слова совершенно не означают, что на опубликованных кадрах изображена летающая тарелка или любое другое воздушное судно внеземного происхождения - или даже что ВМФ считает объект таковым. Это лишь признание того, что силы ВМФ США не смогли идентифицировать запечатленное воздушное явление, и оно попало в категорию неопознанных.

Поймать быстро движущийся объект и зафиксировать на нем камеру удается лишь с третьей попытки. После чего мы слышим разговор между пилотами.

- Воу! Поймал!

- Что это за хрень?!

- Вау! Парень, что это такое? Ты посмотри, как оно летит!

Видеозапись GO FAST была сделана палубным истребителем-бомбардировщиком F/A-18 Super Hornet, оснащенным мультисенсорной электрооптической прицельной системой AN/ASQ- 228, в состав которой входит несколько камер, дальномер и лазерный трекер.

Снимать камера может как в обычном видимом диапазоне, так и в средней инфракрасной области спектра - в высоком разрешении. На опубликованном видео запись идет в инфракрасном режиме.

Активисты To The Stars Academy обращают внимание на то, что у неопознанного объекта нет шлейфа выходящих газов и нельзя разглядеть крыльев - хотя на таком расстоянии они должны быть видны, даже если это была крылатая ракета.

Точные дата и место съемки, а также другая дополнительная информация были удалены источником, предоставившим все три видеозаписи - в To The Stars Academy настаивают, что это был Пентагон.

Однако пресс-секретарь главы разведки ВМФ опроверг эту информацию и заявил, что на самом деле ни одна из трех видеозаписей не была рассекречена и не предназначалась для публичного просмотра.

Ранее представители американского военного ведомства уже делали аналогичные заявления.