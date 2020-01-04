Амстердам ввел новый налог для туристов

Туристы в Амстердаме с 2020 году будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро. Об этом сообщает The Telegraph.

Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.

При этом те туристы, которые выбирают бронирование через Airbnb, теперь будут вынуждены платить больше – 10% за ночь.

Каждый год в Амстердам, в котором постоянно живут 1,1 миллиона человек, приезжают 17 миллионов туристов.

Власти в последнее время отошли от стратегии привлечения гостей в столицу Нидерландов и пытаются справиться с существующим потоком посетителей.

«Чтобы контролировать ситуацию, нам нужно действовать. Вместо того, чтобы продвигать это направление, пришло время заниматься его менеджментом», – говорится в одном из официальных документов 2019 года.

