Арабская ноооочь!... или спальня в восточном стиле®

Почувствовать себя восточной принцессой в роскошной спальне можно при правильном ее оформлении. Таинственность и магнетическое притяжение Востока создаст вокруг вас волшебную ауру, а отношениям в такой спальне добавит чувственности и страсти.

Для спальни в арабском стиле пригодится множество подушек и подушечек, которые будут повсюду – на кровати, на полу и даже на окнах (в разумных пределах - не следует представлять себе подушечный склад). Подушки могут быть совершенно разных размеров и расцветок. Практичным решением могут стать кресла мешки в виде подушек, которые вы в любой момент сможете использовать и в спальне, и в гостиной, как кресла для приема гостей, и в детской, как элемент игр детей, и на лоджии для полного расслабления после тяжелого рабочего дня. А все благодаря их легкому весу и мобильности. Также хорошо дополнит такую спальню большой ковер и лучше, если он будет пушистый.

Кровать, тумбочки, кушетки как одна должны быть на низких ножках. Но спинка у кровати, находящейся в арабской спальне, высокая! Покрывала и шторы в восточной спальне могут быть с кисточками и бахромой. Кроме кровати, кстати, в арабском интерьере придутся кстати различные пуфики и небольшие мягкие диванчики, глядя или присаживаясь на которые, вам захотелось бы прилечь. Они также могут быть бескаркасные, так как современные модели более практичны и просты в уходе.

Очень важно, чтобы интерьер такой спальни окутывал нежностью и мягкостью, очаровывал и манил. Отличным и оригинальным решением станет использование сундуков для хранения постельного белья и вещей. Сундуки придадут общей атмосфере шлейф старины. Шкафы в спальне, выполненной в арабском стиле, не рекомендованы. На подоконниках и тумбочках гармонично впишутся черные изящные статуэтки, а на стенах найдут свое место круглые зеркала.

Спальню украшают и бесподобные ажурно-кружевные светильники, рассеивая мягкий теплый свет. Текстиль же в восточном интерьере выбирать среди тяжелых тканей, например: бархат, жаккард, плотный атлас. Такие ткани очень красиво драпируются в объемные, мягкие складки.

Восток – дело тонкое, но очень заманчивое!