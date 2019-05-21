Аренда машины без водителя – это удобно и доступно®

Как известно из культового фильма, перемещаться по городу на такси – это не для наших людей. А тем более, если в кармане есть собственные водительские права. Выбирайте доступную услугу аренды машины без водителя, о выгоде которой подробно расскажут на сайте автопроката tnd.com.ua.

Авто напрокат – выход для тех, кому срочно нужна машина

Приехали в столицу, а перемещаться на общественном транспорте или такси не вариант? Тогда идеальное решение для вас есть у компании T&D – это взять автомобиль напрокат.

Такая услуга имеет следующие преимущества:

Более экономически выгодно, чем пользоваться услугами авто с водителем; Полная идиллия без присутствия в салоне постороннего человека; Свободное передвижение по городу; Возможность получить удовольствие от вождения.

Что должен сделать клиент автопроката?

Как любой предусмотрительный клиент, каждый кто собирается взять в аренду авто без водителя в Киеве в компании T&D должен сделать следующее:

Внимательно изучить все нюансы договора сотрудничества. Особый интерес стоит проявить к пункту обязанностей салона по прокату машин T&D и требований, которые выдвигаются арендатору;

Выбрать подходящую модель автомобиля из автопарка компании. Особое внимание обратить на требования к манере вождения арендатора;

Понимание личной ответственности за арендованное имущество на период его использования.

Выгоды от проката машины в “T&D car rental”

Компания T&D предлагает выгодные условия проката авто без водителя в Киеве для разных категорий гостей и жителей столицы. Пользуется популярностью такая услуга у следующих категорий граждан:

Семьи или туристы, которые хотят получить комфортное ознакомление с достопримечательностями и окрестностями города;

Деловые лица, для которых важно везде быть вовремя и максимально эффективно использовать свое время пребывания в Киеве;

Для людей, желающих испытать конкретную марку или модель авто в деле для того, чтобы в будущем такую же приобрести или получить опыт вождения;

Люди, у которых не вовремя сломалось личное транспортное средство могут по привлекательной цене использовать арендованное авто в личных целях.

Если данное предложение для вас актуально, тогда есть смысл позвонить по номеру, который есть на главной странице сайта фирмы T&D. Вы можете задать любые вопросы и получить исчерпывающие ответы.

Арендовав авто, вы получите максимум приятных эмоций от вождения. И самое главное – везде и всегда будете появляться вовремя.