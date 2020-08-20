Арендованный жених: как самке тапира Экопарк три года пару искал

Док, док, иди сюда мой мальчик, покажи нам, какой ты крутой!

Ее чешут, гладят, обливают водой, в общем делают все, дабы тапириха Далма была довольна. Самка очень активная, говорят в мультикомплексе.

Свой решительный характер продемонстрировала сразу и своему новому жениху - шестилетнему тапиру по имени Док Пинта.

Тапириха не дождалась даже, пока Пин досидит отведенный срок на карантине: едва услышала запах самца - буквально проломила ограждение, отделявшее их друг от друга.

Ирина Скворцова, ветеринарный врач "Фельдман Экопарк"

Самець - він більш спокійніший, Далма наша раніше була така агресивна - не особо до себе когось підпускала, а зараз вона така стала, більш ласкова. Ось. Він почав теж проявляти інтерес, видавати якісь звуки - там укає щось до неї.

Для парочки вольер специально сделали более просторным. Днем ​​они в нем играют щипая друг друга за уши - ухаживают так, рассказывает Ирина Скворцова. Далма же настолько влюбилась в Пина, что даже делится с женихом своими любимыми фруктовыми вкусностями.

Ирина Скворцова, ветеринарный врач "Фельдман Экопарк"

Їдять вони вівсянку запарену з фруктами, зараз як літо - їдять арбузи, яблука, виноград. Люблять солодощі.

Далма в мультикомплексе живет уже три года и все это время красавице искали жениха в разных зоопарках. Нашли Пина лишь в Николаеве.

Алексей Костюченко, пресс-секретарь "Фельдман Экопарк"

У них было три мальчика, вот одного из них они нам передали в соответствии с нормами евразийской ассоциации зоопарков и аквариумов, можно сказать, в аренду на пять лет с целью комплектации пары. То есть теперь мы рассчитываем на то, что у нашей Далмы, уроженки Венгрии, и у Пина, уроженца Италии, появятся харьковские тапиры.

Если тапирчиков родится больше одного - часть оставят в Харьковской области, а часть отвезут в Николаев. А самому папочке возможно продолжат такую ​​своеобразную аренду и оставят в Экопарке.