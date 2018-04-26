Autobooking — сервис по поиску надежной СТО в Украине®

Своевременные техосмотры и профилактические ремонтные работы в разы продлевают срок службы деталей автомобиля. Поломку всегда лучше предупредить, чем разбираться с ней в срочном порядке. Именно поэтому каждый из автолюбителей старается держать под рукой контакты сразу нескольких хороших сервисных центров.

Но бывает и так, что мелкая авария случается где-то в дороге, далеко от дома. Например, приходит в негодность ремень газораспределительного механизма — и продолжать движение без ремонта становится опасно, а то и попросту невозможно. В таком случае срочно требуется замена грм, и помочь с ней может Autobooking.

Autobooking — в чем состоит суть?

Сам по себе сайт не предоставляет услуги автосервиса — но помогает за считанные минуты найти хорошую СТО в нужном районе. Использовать сервис удобно, даже если о внезапной поломке речи не идет — и тем более Autobooking оказывается незаменим, если отыскать сервис нужно в незнакомом регионе Украины.

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Как понять, что машине требуется замена грм или другой ремонт?

При передвижениях на автомобиле — и особенно при дальних поездках — важно внимательно следить за любыми изменениями в работе автомобиля. Например, для ремня грм симптомами скорой поломки станут визуальные дефекты на поверхности ремня и слишком быстрое его ослабление после натяжения.

То же самое касается и других элементов автомобиля. Если при движении Вы слышите нетипичные звуки или понимаете, что машина слушается не так хорошо, как обычно, лучше заблаговременно обратиться в надежный сервис.

Портал Autobooking может оказаться полезен не только тогда, когда требуется срочный ремонт. С его помощью можно быстро вызвать эвакуатор, где бы Вы ни находились, или записаться на плановый технический осмотр.