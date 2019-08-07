Barb.ua: Лазерная эпиляция – полное удаление волос без боли!®

Из всех существующих способов удаления нежелательных волос наибольшим спросом пользуется лазерная эпиляция, позволяющая работать со всеми участками тела, будь то лицо или зона бикини. По эффективности она во многом превышает депиляцию шугарингом или воском, при этом обеспечивает длительный результат. Для процедуры применяется оборудование зарубежного производства, обеспечивающее безболезненность и высокую скорость процедуры. Жители Украины могут подобрать ближайшую студию лазерной эпиляции на Barb.ua.

Как работает лазерная технология

Диодный луч лазера воздействует непосредственно на корень волоса, не нарушая структуру кожи. Импульсы не вызывают болезненных ощущений, а процесс занимает несколько минут. Эпиляция лазером показана мужчинами и женщинам, которые хотели бы избавиться от нежелательных волос на лице и теле.

Выбрав клинику на barb.ua, вы получите высококачественные услуги, что обеспечено опытом специалистов, а также оборудованием. Так, в отличие от многочисленных салонов, где применяются дешевые китайские аппараты, способные подарить массу неприятных ощущений и отсутствие результата, оборудование немецкого производителя способно превзойти все ожидания.

Вы сможете довериться опыту врачей, которые регулярно посещают курсы повышения квалификации, проводят процедуру удаления волос лазером с максимальным эффектом. Обязательно учитываются особенности кожи, тип волос и другие индивидуальные параметры.

Подготовка к процедуре

В 99% случаев специальной подготовки не требуется, но для достижения желаемого результата мы все же рекомендуем:

· Не удалять волосы за 2-3 недели до проведения эпиляции, включая выдергивание волосков пинцетом, шугаринг, воск, механический прибор и пр.;

· Не посещать солярий, не загорать в условиях прямых лучей солнца;

· За сутки до эпиляции воспользуйтесь обычным бритвенным станком, сбрив волосы в зоне дальнейшего воздействия лазером;

· Перед посещением клиники очистите кожные покровы посредством мыла и воды – наносить дезодорирующие средства, тональные основы и прочую косметику не следует;

· Откажитесь от глубокого пилинга.

Чего ждать от лазерной эпиляции?

Лазерная эпиляция – относительно новая услуга. За небольшой период она зарекомендовала себя с положительной стороны, так как является полностью безопасной, выдает тот результат, который ожидает клиент. Однако, следует быть готовым к тому, что необходимо пройти несколько процедур (зависит от зоны обработки, типа волос и кожи).

На первом сеансе уничтожается до 25% фолликулов волос. При дальнейших процедурах «уходит» еще по 20% луковиц.

Сеансы проводят до тех пор, пока рост волос не прекратиться полностью. В зависимости от зоны воздействия, может потребоваться от шести до десяти сеансов (для девушек), и от восьми до двенадцати процедур (для представителей сильной половины). Интервал между сеансами должен составлять не менее трех недель.

Полученный результат – долговременный эффект, но, несмотря на это, в некоторых случаях фолликулы восстанавливаются. Период обновления составляет от года до восьми лет. Период восстановления во многом зависит от гормонального фона, состояния здоровья, типа волоса.

Преимущества эпиляции

Результат во многом зависит от оборудования, используемого для эпиляции. Сегодня используют аппараты следующих видов: рубиновый, александритовый, диодный, неодимовый.

Лучший результат обеспечивает диодный вариант. Принцип работы основан на фокусировке лучей, которые проникаются в ткани максимально глубоко. При применении этого лазера отсутствует нагрев кожных покровов, а значит – ожоги и травмы исключены.

Лазер воздействует на фолликул волоса лучами оптимальной длины. Он проникает под кожу на несколько миллиметров, и волны уничтожают корень волоса. В процессе сеанса меланин, присутствующий в составе волосы, поглощает вспышки лазера – волосок нагревается и разрушается, а после выпадает с корнем.

Волосы, которые находятся на поверхности кожи, самостоятельно удаляются уже после первого сеанса, другие же подвергаются воздействию луча на повторных процедурах.

Показания к проведению лазерной эпиляции

Эпиляция лазером решает одновременно две задача. Она дарит эстетическую привлекательность, а также позволяет сократить время на уход за телом. Есть случаи, когда подобная методика удаления волос является единственным способом избавления от растительности на теле.

Процедура показана в следующих случаях:

· Повышенный рост волос;

· Если другие способы борьбы с волосами вызывают раздражение, аллергические реакции;

· Вросшие волосы – существенный повод для посещения салона красоты;

· Фолликулит – заболевание, при котором наблюдается воспаление волосяной луковицы.

В вышеперечисленных случаях эпиляция посредством лазера поможет надолго забыть о дискомфорте, а также повысить качество жизни.

Противопоказания

Перед тем, как записаться на лазерное удаление волос, убедитесь, что не имеете противопоказаний:

· Беременность и кормление грудью;

· Варикозное расширение вен второй степени;

· Герпес;

· Наличие родинок в области обработки;

· Лейкоз;

· Сахарный диабет;

· Онкология (вне зависимости от стадии и пораженного органа);

· Вирусные заболевания.

Реабилитация

После процедуры клиент получает подробную консультацию, в рамках которой предоставляется информация об уходе за обработанным участком тела:

· Применение специальных средств, которые назначаются врачом;

· Нельзя использовать косметику с содержанием спирта;

· В первые три дня запрещены горячий душ, посещение сауны;

· Не допустим загар на солнце или в солярии;

· Не разрешается купание в общественных местах (бассейн, водоем и пр.).

Профессиональная эпиляция является гарантией результата и отсутствия боли. Предлагаем комфортные условия проведения процедуры, услуги квалифицированных специалистов, разумные цены и индивидуальный подход.