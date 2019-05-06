Берлинеры и другая выпечка от «Гама» — вкусные и полезные мучные продукты в Украине®

Мучные изделия принято считать вкусной, но не очень полезной пищей. Однако все зависит от качества бургеров, булочек и пончиков — от того, как и из чего они приготовлены, насколько соблюдены классические технологии. Если пончики, бургеры и другие мучные продукты создаются по всем правилам, то их польза оказывается ничуть не ниже, чем питательные качества.

Украинская компания «Гама», с сайтом которой можно ознакомиться по адресу https://www.gamabc.com.ua/ru/berliners/, готова расширить представления своих клиентов о хлебобулочных изделиях. Пекарня предлагает хорошую альтернативу обычному фастфуду — и поставляет ароматную свежую выпечку высшего качества.

«Гама» — забота о вкусе и пользе

Секрет популярности пекарни «Гама» состоит в том, что компания одинаково внимательно относится к технологиям приготовления мучных блюд — и к качеству продуктов. Пекарня использует только натуральные ингредиенты, не добавляет в выпечку лишних компонентов, соблюдает важнейшие кулинарные принципы и алгоритмы.

В каталоге пекарни можно заказать:

пиццу и снэки;

сэндвичи и пирожки;

шаурму и хачапури;

багеты и пироги;

берлинеры и панини;

чиабатту.

Особенного внимания заслуживают берлинские пончики, или так называемые берлинеры. Трудно найти человека, который был бы совершенно равнодушен к пышной, ароматной, пикантной выпечке. Берлинеров по всему миру существует огромное количество видов — практически каждая страна с кулинарными традициями имеет свой рецепт приготовления этого продукта.

Пекарня «Гама» может предложить свежайшие вкусные берлинеры с абрикосовой и вишневой начинкой, с начинкой из сгущенного молока. В состав пончиков входят только базовые натуральные компоненты — мука пшеничная и вода, соль и дрожжи, сахар и сахарная пудра для присыпки сверху, соответствующий кондитерский наполнитель.

«Гама» доставляет пончики оптом. Поэтому теперь необязательно тратить время на поездку в кондитерскую, если хочется прямо сейчас насладиться вкусным и питательным перекусом. Заказать берлинеры любого вида и другую выпечку можно прямо в офис или домой в нужном количестве — пончики прибудут свежими, горячими и ароматными.

Пекарня «Гама» работает в Украине более 10 лет и за это время приобрела отличную репутацию среди клиентов. Бренд знают и любят, а «Гама» старается радовать своих покупателей большим разнообразием выпечки и безотказной работой службы доставки.