Безопасно ли отдыхать в детских лагерях на Харьковщине? Что показали проверки

Сергею шестнадцать лет. В лагере парень отдыхает почти каждое лето и за все это время он не помнит, чтобы в лагере кто-то поранился или отравился. Из плохих воспоминаний - только совсем детские, когда не сумел сразу подружиться с детьми из его отряда.

Сергей, отдыхающий

Меня первые разы селили с отрядами постарше. То есть, лет в 8 меня селили с теми, кому уже по 12-13. Я их несколько не понимал, ну, начинали обижать.

Около двухсот тысяч детей в Харьковской области посетили лагеря за первые два месяца лета. И за все это время случаев заболеваний, массовых отравлений детей или несчастных случаев на территории Харьковщины не было, отчитываются в профильном Управлении ХОГА.

Оксана Колодидева, зав. сектора по организации оздоровления детей упр. по делам молодежи и спорта ХОГА

На території Харківської області протягом червня-липня 2018 року функціонувало 736 таборів. З них 711 таборів відпочинку – це з денним перебуванням, праце-відпочинку - наметове містечко, і відкрилося 25 стаціонарних закладів позаміських і санаторного типу.

В июле проводились внеочередные проверки всех лагерей области Госпродпотребслужбой. О проверках - не предупреждали. С апреля были внесены изменения в закон, которые расширили полномочия Госпродпотребслужбы. Теперь соответствующие специалисты без предварительных договоренностей могут посещать лагеря. В первую очередь специалисты обращали внимание на качество воды и пищи, ведь именно из-за них дети могут массово заболеть.

Татьяна Колпакова начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Хар.обл.

Дійсно, в кожному п’ятому закладі були незначні виявлені порушення. Це - порушення правил прибирання, дизрежиму, правил зберігання харчів, порушення режиму провітрювання приміщень, ведення документації.

Они были исправлены во время проверок. А те, на которые нужно время, Госпродпотребслужба взяла под контроль. Критических же нарушений выявлено не было. Специалисты уверяют, что чаще всего отравления в лагерях происходят, когда родители приносят в лагерь детям домашнюю еду.

Юлия Масалитина, директор лагеря

Безусловно, родители приносят детям еду, но эта еда нами, мягко говоря, отфильтровывается. То есть, у нас медсестра на территории круглосуточно (круглосуточно работают все). Когда родители приезжают проведывать детей, мы просматриваем сумки, кулечки, пакетики и такие запрещенные продукты, как дыни сезонные, безусловно, мы их не пропускаем.

Кроме этого, проверку детских лагерей проводили и представители ГСЧС. Перед каждой сменой чрезвычайники проводили инструктажи с руководством лагерей отдыха. Перед открытием первой смены были обнаружены 120 случаев нарушений правил безопасности.

Андрей Данилов и.о. нач. упр. предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Порушення, які не потребують реальних матеріальних вкладень. Тобто ми розуміємо, що заклади працюють сезонно, територія цілий рік не задіяна. І прибирання сухої трави і листя, також і інструкції, і відремонтувати десь електропроводку несправну. На все це було вручено приписи і, дякувати богу, все виконано.

Впереди еще один месяц лета.

Следовательно, у проверяющих впереди еще много работы.