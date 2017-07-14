Billboard назвал самого оплачиваемого исполнителя 2016 года

14 июля 2017 г. 19:57
Источник: Новое Время
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Американское издание Billboard опубликовало традиционный список самых высокооплачиваемых исполнителей. По итогам 2016 года первую строчку рейтинга заняла певица Бейонсе (Beyoncé), заработавшая 62,1 млн долларов.

Большую часть этой суммы - 54,7 млн долларов – 35-летняя поп-исполнительница и жена репера и продюсера Джей-Зи заработала в ходе концертного тура Formation World Tour.

Вторую строчку рейтинга с годовым доходом 42,3 млн долларов заняла рок-группа Guns N' Roses. Концертный тур после воссоединения музыкантов стал самым кассовым в истории группы.

На третьем месте - 67-летний фолк-исполнитель Брюс Спрингстин, заработавший 42,2 млн долларов. При этом концертный тур музыканта принес ему 40 млн долларов.

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