Billboard назвал самого оплачиваемого исполнителя 2016 года

Американское издание Billboard опубликовало традиционный список самых высокооплачиваемых исполнителей. По итогам 2016 года первую строчку рейтинга заняла певица Бейонсе (Beyoncé), заработавшая 62,1 млн долларов.

Большую часть этой суммы - 54,7 млн долларов – 35-летняя поп-исполнительница и жена репера и продюсера Джей-Зи заработала в ходе концертного тура Formation World Tour.

Вторую строчку рейтинга с годовым доходом 42,3 млн долларов заняла рок-группа Guns N' Roses. Концертный тур после воссоединения музыкантов стал самым кассовым в истории группы.

На третьем месте - 67-летний фолк-исполнитель Брюс Спрингстин, заработавший 42,2 млн долларов. При этом концертный тур музыканта принес ему 40 млн долларов.