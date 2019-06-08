Биологи нашли растение, которое ест мясо

08 июня 2019 г. 19:00
Источник: Новое Время
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Эволюция так называемых насекомоядных растений научила их ловить и есть насекомых, пауков, личинок и прочих небольших животных. Но, в Алгонкинском парке в Онтарио биологи нашли одно из таких растений, которое пожирает саламандр.

Как пишет Phys.org, убийцами небольших земноводных оказались кувшинные растения, которые собирают воду в своих листьях, заманивают туда саламандр и ждут пока они растворятся.

Пойманные саламандры умирают в течение трех дней, но некоторые могут прожить и до 19 дней. Автор исследования Алекс Смит говорит, что саламандры также могут умереть из-за тепла, голода или инфекции патогенных микроогранизмов.

Наблюдая за парком с 2018-го, ученые обнаружили, что приблизительно в каждом пятом кувшинном растении были саламандры. Некоторые растения поймали сразу несколько животных.

Ранее в Азии находили подобные растения, которые могли есть небольших мышей и птиц. Но, это первый зафиксированный случай в Северной Америке.

Теперь ученым предстоит выяснить, являются ли саламандры важным источником питания для кувшинных растений и являются ли эти растения одними из главных охотников на саламандр. Также неизвестно, могут ли бороться растение и животное между собой.

 

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