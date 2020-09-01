Болгария отменила для украинцев обязательные тесты на COVID-19

Минздрав Болгарии позволил гражданам Украины въезжать на территорию страны без негативного теста на коронавирус и необходимости прохождения карантина. Jб этом в Фейсбуке сообщает Посольство Украины в Республике Болгария.

«31.08.2020 г. обновлено решение минздрава РБ № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября с.г. гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина», - говорится в посте.

Напомним, что с 1 сентября при въезде в Египет всем без исключения лицам в возрасте от 6 лет потребуется сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Лицам, прибывающих в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба без упомянутого сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста, будет разрешено провести ПЦР-тест непосредственно по прибытии в эти четыре аэропорта. Стоимость ПЦР-теста - 30 долл. США.