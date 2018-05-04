Большие ушки и пушистая шерстка: в экопарке родилась Зайка

На фабрике осликов - пополнение. Три дня назад одна из ослиц родила крохотную малышку. Ее сразу поставили на копыта и назвали Зайкой из-за необычайно больших ушей. Пополнение на конном комплексе ждали больше года, ведь столько ослица ходит в положении.

Юлия Набойченко, руководитель школы раннего развития экопарка

Ей всего лишь три дня, она родилась с небольшим весом. Если ослик может весить 150 килограмм, то Зайка родилась с весом 7 килограмм и она достаточно подвижная и активная для своего возраста. На самом деле копытные животные, они как только рождаются - сразу становятся на копыта, на лапки, начинают бегать

Зайка сейчас все время следит за мамой, их отгородили от других ослов, которых в экопарке больше десяти голов.

Юннат Вика ухаживает за Зайкой с момента рождения, вычесывает ее, выводит на прогулки и следит, чтобы малышка не перегрелась на солнце:

Вика Василенко, ухаживает за ослами

Они отличаются своими большими классными ушками, когда они рождаются очень пушистенькие, мне они очень нравятся

В ближайшие дни Зайка и ее мама переедут на ферму «Добрый ослик».Там маленькая ослиха будет взрослеть и в будущем Зайка сможет помогать детям с особыми потребностями и стать иппотерапевтом:

Юлия Набойченко, руководитель школы раннего развития экопарка

Все ослики очень контактные, у нас большое количество детей в детской академии - более 100 человек. И очень много приезжают на реабилитацию, они, конечно же, все задействованы, мы их воспитываем, чтобы с ними комфортно и безопасно было общаться и тем более, если она с самого рождения с детками

А еще Зайка сможет стать актрисой в кино и театре и давать представления вместе с другими сородичами по вольеру.