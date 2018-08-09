Брошенный собственными родителями малыш носухи растёт под опекой сотрудников зоопарка

Сейчас этому полосатому мальчику уже два месяца, а родился он совсем крохотным - весил всего 85 грамм. Глаза малыш открыл на десятый день, а первым его кормом было молоко, но, к сожалению, не материнское, признается пресс-секретарь зоопарка, Жанна Сивуха.

Носухи почему-то отказались от собственного ребенка, поэтому ухаживать за ним пришлось сотрудникам харьковского зоопарка.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Его любимым кормом по-прежнему остается молоко, особенно он любит молоко вымоченное, хлеб вымоченный в молоке, а также это разнообразные фрукты, куда включаются экзотические фрукты, рыбу очень любит малыш, а вскармливали, конечно же, сначала детскими смесями, вот, и коровьим молоком. Но сейчас уже его рацион как рацион взрослой носухи, то есть он уже очень активно рыбку поедает с большим аппетитом.

Для Клавы, матери малыша, эти роды уже вторые, впрочем, материнские чувства у самки не просыпаются, признается Жанна Сивуха.

На этот раз горе-мамаша не только не захотела кормить сына, но и начала проявлять к нему агрессию.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Она ещё проявляет определённую агрессию. - Она может нанести какие-либо травмы, да? - Она постоянно отталкивает, поскольку эти животные, они пребывают вместе, конечно, самка когда перед родами, она пытается каким-то образом уединиться, и сотрудники зоопарка могут по наблюдениям отселить в отдельный вольер.

Но когда самка по возвращению в группу не ухаживает за своим малышом, другие ее члены могут начать проявлять агрессию к нему, так как самка не защищает свое потомство.

По словам специалистов, у носух существует своя манера общения, а именно: длинный хвост с характерными кольцами. С его помощью животное может выражать свое настроение. Если оно хорошее, то хвост поднят трубой, опущенный может говорить о целой гамме чувств - агрессии, страхе или тревоге.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Носухи - это Южно Американские животные, своё название они получили, собственно говоря, за такой подвижный очень нос, то есть верхняя губа сливается с носом, вот от этого они получили своё название. Конечно же, в Украине носухи не распространены, они представлены только в зоопарках. В Харьковском зоопарке представлено шесть особей этого вида - это четыре самки и два самца.

А вот у малыша характер неугомонный, говорит Жанна Сивуха: он любит бегать, постоянно обследуя территорию своим носом, лазить по деревьям и даже пытается прыгать с ветки на ветку.