Бубочка и Ватсон стали многодетными родителями: пополнение капибар в Фельдман Экопарке

Дети воды и травы. Так еще называют капибар, самых крупных грызунов в мире. Эти животные - дружелюбные, спокойные и общительные, рассказали в Фельдман Экопарке. Сейчас там радуются пополнению. Это - четыре маленьких капибарчика.

Родители, Бубочка и Ватсон, как и положено, следят за потомством.

Впервые в Фельдман Экопарке родились сразу четыре капибары. Обычно детенышей двое или трое. Бубочка - опытная мама, а Ватсон вообще один такой на всю страну

СВЕТЛАНА ВИШНЕВЕЦКАЯ, зав. сектором "Грызуны и террариум" Фельдман Экопарка

Малыши чувствуют себя нормально, мамочка уже рожает третий раз, она мамочка опытная, лучшее вмешательство - это ничего не делать, она родила сама. Мы утром пришли, а у нас уже вот такое чудо. Самца вроде нигде нету. Потому что у нас уже очередь стоит

Малыши у капибары рождаются уже полностью сформированными - с шерстью, открытыми глазами и зубками. Эти животные - настоящие веганы, это понятно с первых минут жизни

СВЕТЛАНА ВИШНЕВЕЦКАЯ, зав. сектором "Грызуны и террариум" Фельдман Экопарка

Принесли салатик, они с первого дня начали есть салатик и пьют мамино молочко. Их в принципе и называют - Дети воды и дети травы

Капибары - дружелюбные, общительные и спокойные. Мирно уживаются друг с другом и с другими животными. Поэтому в странах Южной Америки, откуда они родом, их иногда держат как домашних животных

ВИКТОР МАСАЛИТИН, работник Фельдман Экопарка

Самые мирные, самые ласковые, чувствительные, отзывчивые такие животные. Они будут подходить , брать пищу из рук

Сейчас малыши вместе со взрослыми капибарами - в теплом зимнем вольере. Играют, едят травку и набираются сил. Посетители Экопарка смогут увидеть их весной