Бьюти-тренды – от декоративной косметики к средствам ухода и гигиены®

Главные изменения рынка косметики касаются перераспределения потребительского спроса. Наметившаяся в прошлом году тенденция к снижению продаж декоративной косметики и парфюмерии продолжается. В тренде осознанное потребление, ЗОЖ, естественная красота. На этом фоне стали заметны приоритеты покупателей, готовых больше тратить на уходовые средства.

Магазины отреагировали на такие изменения увеличением ассортимента средств личной гигиены, ухаживающей косметики. Теперь масло для волос – это не только 2-3 вида нежно-белой кокосовой массы со сладковато-дымным ароматом, но и различные составы из арганы, черного тмина, египетского гибискуса, макадамии, миндаля. Такие средства дополнительно обогащают витаминами, питательными веществами для глубокого восстановления волос, кератином. Широкий ассортимент продукции европейских производителей представлен на сайте Makeup.com.ua.

Бьюти-тренды – почему растет спрос на средства ухода и гигиены?

Снижение потребления декоративной косметики связано с изменением стандартов красоты. В тренде естественность, идеальная кожа. Такие стандарты пришли к нам из Кореи. Многоэтапный корейский уход с ампульными масками, патчами, увлажняющими сыворотками очень привлекателен своей эффективностью. Причем интересен он и молодой аудитории, так как предлагает не только антивозрастные программы, но и средства, предупреждающие появление признаков раннего увядания кожи.

Покупателю понятно, что несовершенства кожи можно устранить, а не просто прятать их под слоем тональной основы. Ежедневное очищение, тонизирование и питание кожи сделает ее чистой и гладкой, естественной. А питательное масло для волос, глубоко проникающее в структуру волосяного ствола, наполнит влагой, сделает пряди послушными, крепкими, добавит естественного сияния.

Что из косметики будут чаще покупать в 2020 году:

солнцезащитные кремы и спреи, косметику для загара;

косметику по уходу за волосами: шампунь, масло для волос, кондиционеры, лечебные наборы для поэтапного восстановления;

средства гигиены для ухода за телом: скрабы, пилинги, гель для душа, увлажняющие лосьоны;

ухаживающую косметику: тканевые маски с увлажняющими, питательными и антивозрастными составами, кремы, сыворотки;

средства гигиены полости рта, бальзамы для губ.

Что касается парфюмерии, то здесь также заметно изменение спроса. Интерес к легким, водным, освежающим и ненавязчивым ароматам сохраняется. Многие уходовые средства: увлажняющие кремы, сыворотки, тоники, обладают таким ароматом чистоты, так как в них добавляют натуральные масла, способные длительное время сохранять свое очарование. Поэтому необходимость в дополнительной ароматизации отпадает. Спрос же на дезодоранты не падает, а растет, так как, кроме аромата, у них есть еще и действие, направленное на блокирование потовыделения, нейтрализацию запаха.