Чехия восстанавливает международные перевозки после карантина

Правительство Чехии позволит осуществлять международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом с 11 мая, которые были запрещены в рамках карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает Novinky.

Соответствующее предложение министра промышленности и торговли одобрило правительство в понедельник, 4 мая.

В то же время, границы большинства соседей Чешской Республики остаются закрытыми, поэтому возможность поездок будет зависеть от их решений в ближайшие недели.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек отметил, что полностью границы откроют для четырех соседних стран - Австрии, Германии, Польши и Словакии с июля месяца. По его словам, переговоры с Польшей об открытии границ, вероятно, будут самыми сложными. Министр также рассматривает возможность возобновления поездок в Болгарию, Венгрию или страны Балтии, где власти сумели взять под контроль распространение Covid-19.

Петржичек не исключает, что вскоре можно будет вернуться к нормальному функционированию не только Шенгенской зоны, но и стран, в нее не входящих.

Отметим, с 4 мая авиакомпания KLM возобновила регулярные рейсы на маршруте Амстердам-Прага после того, как Чехия ослабила карантинные ограничения на въезд и выезд.

Сейчас регулярные рейсы в Прагу выполняют также Eurowings из Дюссельдорфа и "Белавиа" из Минска.

С 27 апреля правительство Чехии позволило въезжать в страну иностранцам, которые являются гражданами стран Евросоюза, на учебу или для ведения бизнес-деятельности. Ранее это было разрешено только гражданам Чехии или иностранцам с правом на проживание в Чехии более 90 дней.

Все прибывающие должны предъявить справку о прохождении анализа на COVID-19, которая выдана не более 4 дней назад. В противном случае они должны пройти 14-дневную обсервацию.

Также правительство Чехии позволило гражданам страны выезжать за границу, что было запрещено ранее.

В настоящее время в Чешской Республике число заболеваний коронавирусной инфекцией достигло 7 тыс. 750 случаев.

Чехия - одна из первых стран в ЕС, начавшая отмену карантинных ограничений с 24 апреля.