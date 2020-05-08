Чехия возобновляет авиаперелеты из Праги в Киев

08 мая 2020 г. 18:20
Источник: Зеркало недели
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Czech Airlines в мае намерена перезапустить полеты из Праги в Киев и Одессу в числе первых направлений, сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Рейсы Прага-Киев должны начаться с 24 мая, когда закончится действие карантина, установленного правительством Украины.

Полеты между столицами внесены в расписание с частотой семь раз в неделю.

Рейсы Прага-Одесса Czech Airlines планирует перезапустить с 25 мая с частотой три раза в неделю.

Маршрутная сеть чешского авиаперевозчика на первом этапе перезапуска полетов будет включать семь маршрутов.

Помимо Киева и Праги авиакомпания с 18 мая запустит рейсы в Амстердам, Франкфурт, Париж и Стокгольм, а с 25 мая — в Будапешт.

Напомним, с 11 мая Чехия восстанавливает железнодорожное и автобусное международное сообщение, которое было остановлено из-за коронавируса. 

С 4 мая авиакомпания KLM возобновила регулярные рейсы на маршруте Амстердам-Прага после того, как Чехия ослабила карантинные ограничения на въезд и выезд.

Сейчас регулярные рейсы в Прагу выполняют также Eurowings из Дюссельдорфа и "Белавиа" из Минска.

 

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