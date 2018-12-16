Чем убрать водоросли в бассейне?®

Большинство владельцев бассейнов сталкиваются с нежелательным помутнением воды и появлением в ней водорослей. Подобная растительность загрязняет воду и придает бассейну неухоженный вид. Чтобы очистить воду, лучше всего использовать специальное *средство против водорослей в бассейне*, которое уничтожает ненужную растительность без вреда для здоровья людей.
Вода в любом бассейне содержит в своем составе различные бактерии, которые служат благоприятной почвой для появления и разрастания различных растений.
Основные причины появления нежелательной растительности в воде:
Водоросли забивают фильтрационные системы, ускоряют износ рабочего оборудования, а также существенно увеличивают энергопотребление.
Сегодня есть несколько эффективных средств для *борьбы с водорослями*, которые помогают за короткое время очистить воду и сделать купание в ней максимально комфортным и приятным. Однако, перед тем, как выбрать *средство против водорослей в бассейне*, стоит сказать несколько слов о вреде избыточной растительности для здоровья человека.
Кроме того, что растительность нарушает работу всей гидросистемы, она также оказывает негативное влияние на здоровье людей. Бактерии, которые содержатся в составе водорослей, способны провоцировать:
Особенно опасно плавать в позеленевшей воде детям, которые во время купания глотают воду.
Одним из самых действенных средств для избавления от водорослей считается Aquadoctor. Данное средство представляет собой химический концентрат, который активен против большинства водных растений и грибков. Aquadoctor – это *средство для очистки* воды, которое можно использовать, как в процессе наполнения бассейна, так и во время его эксплуатации.
Китайский *Aquadoctor* растворяют в воде (пропорции указаны на упаковке) и проводят ее очистку. В инструкции указана дозировка средства, как для первичных, так и для последующих обработок. Его можно использовать не только для устранения растительности, но также при появлении на стенках бассейна скользкого налета.
Плавать в зеленоватом бассейне очень не комфортно, к тому же, опасно для здоровья. Если вы хотите наслаждаться купанием в чистой воде, проводите ее регулярную обработку средством Aquadoctor, и вы навсегда забудете о бактериях и нежелательной растительности в своем бассейне.