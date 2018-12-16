Чем убрать водоросли в бассейне?®

Большинство владельцев бассейнов сталкиваются с нежелательным помутнением воды и появлением в ней водорослей. Подобная растительность загрязняет воду и придает бассейну неухоженный вид. Чтобы очистить воду, лучше всего использовать специальное *средство против водорослей в бассейне*, которое уничтожает ненужную растительность без вреда для здоровья людей.

Почему в воде появляются водоросли?

Вода в любом бассейне содержит в своем составе различные бактерии, которые служат благоприятной почвой для появления и разрастания различных растений.

Основные причины появления нежелательной растительности в воде:

повышенная температура воды;

большое количество света;

сбой работы фильтрационных систем;

отсутствие надлежащей системы дезинфекции;

неподходящий уровень рН.

Водоросли забивают фильтрационные системы, ускоряют износ рабочего оборудования, а также существенно увеличивают энергопотребление.

Сегодня есть несколько эффективных средств для *борьбы с водорослями*, которые помогают за короткое время очистить воду и сделать купание в ней максимально комфортным и приятным. Однако, перед тем, как выбрать *средство против водорослей в бассейне*, стоит сказать несколько слов о вреде избыточной растительности для здоровья человека.

Вред для здоровья отдыхающих

Кроме того, что растительность нарушает работу всей гидросистемы, она также оказывает негативное влияние на здоровье людей. Бактерии, которые содержатся в составе водорослей, способны провоцировать:

сыпь;

кожный зуд;

нарушение микрофлоры слизистых оболочек;

аллергические реакции;

пищевые отравления.

Особенно опасно плавать в позеленевшей воде детям, которые во время купания глотают воду.

Эффективное средство против водорослей в бассейне

Одним из самых действенных средств для избавления от водорослей считается Aquadoctor. Данное средство представляет собой химический концентрат, который активен против большинства водных растений и грибков. Aquadoctor – это *средство для очистки* воды, которое можно использовать, как в процессе наполнения бассейна, так и во время его эксплуатации.

Китайский *Aquadoctor* растворяют в воде (пропорции указаны на упаковке) и проводят ее очистку. В инструкции указана дозировка средства, как для первичных, так и для последующих обработок. Его можно использовать не только для устранения растительности, но также при появлении на стенках бассейна скользкого налета.

Плавать в зеленоватом бассейне очень не комфортно, к тому же, опасно для здоровья. Если вы хотите наслаждаться купанием в чистой воде, проводите ее регулярную обработку средством Aquadoctor, и вы навсегда забудете о бактериях и нежелательной растительности в своем бассейне.