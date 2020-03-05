Chicco — игрушки с первых дней жизни

За более чем полувековую историю бренда игрушки Chicco завоевали доверие у родителей и полюбились малышам. Почему мамы и папы отдают предпочтение погремушкам, мобилям и развивающим коврикам этой торговой марки, рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».

Как все начиналось

В 1958 году итальянец Пьетро Кателли, занимавшийся поставками в аптеки санитарной продукции, решил открыть свой бизнес и основал компанию по производству удобных и безопасных товаров для малышей. Вдохновленный появлением в семье первенца Энрико (итал. Chicco) и желанием дать своему чаду самое лучшее, Пьетро лично разрабатывал дизайн и проектировал каждую детскую вещицу из каталога. Так появились яркий и практичный набор для кормления (легкая небьющаяся бутылочка с соской), пеленки и одежда удобных размеров, цветные детские коляски и другие сопутствующие товары и аксессуары. Итальянские мамочки оценили новинки по достоинству, а их рекомендации друзьям и знакомым стали лучшей рекламой бренда.

Каталог регулярно пополнялся новыми товарами (гигиенические принадлежности, посуда, стульчики для кормления, игрушки и т. д.), появились иностранные заказчики, открылись филиалы компании за пределами Италии. На сегодняшний день продукция Chicco включает все необходимое для ежедневной заботы о маме и малышах от 0 до 3 лет.

Первые друзья вашего крохи

Chicco воплощает историю любви к самому дорогому, что есть у человека в жизни, — к ребенку. Именно с таким подходом компания выпускает игрушки для малышей. В ассортименте:

проекторы и мобили на кроватку;

развивающие коврики и ходунки;

игрушки для купания;

конструкторы, сортеры и пирамидки;

каталки и лошадки-качалки;

многофункциональные игровые центры;

музыкальные инструменты;

настольные игры;

двуязычные игрушки для развития лингвистических навыков.

Игрушки «растут» вместе с крохой и обеспечивают эмоциональное и физическое развитие маленького человека. Трогая, дергая и кусая, ребенок познает мир, развивает мелкую моторику, двигательные, тактильные и слуховые навыки.

В разработке и тестировании игрушек «Чико» принимают участие ведущие эксперты в области педагогики. Чтобы создавать продукцию, максимально удобную для детей и практичную для мам и пап, руководство и инженеры компании учитывают пожелания и предпочтения родителей, которые как нельзя лучше понимают потребности ребенка.

Выбирая качественные товары, вы можете быть уверены, что обеспечиваете малышу надежную заботу и правильное развитие. Безопасные красители, гипоаллергенные материалы, надежные конструкции — то, чего достоин ваш кроха!