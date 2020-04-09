Что нужно учесть при выборе коробки для конфет®

Выбирая дизайн упаковки для конфет, безусловно, мы отталкиваемся от размера и консистенции содержимого, но не всегда помним о возможностях типографии реализовать задумку. Мы пообщались с представителями компании “УкрСИЧ”. Это типография в Киеве, которая занимается производством широкого спектра полиграфической продукции.

Что нужно знать при заказе любой упаковки?

Обращаясь в типографию, мы часто думаем, что они могут исполнить заказ в любом количестве, за которое готов заплатить покупатель, но не все так просто. Пищевая упаковка, в том числе коробки для конфет, изготавливаются из толстого и прочного картона. Не все печатные машины могут осуществлять печать на подобном картоне.

Существует два наиболее популярных метода печати: цифровая и офсетная. При потребности напечатать небольшую партию коробок для конфет, стоит отдать предпочтение цифровой, ведь она дешевле. Если же Вам требуется выполнить печать большого объема коробок, Вам подойдет офсетная.

Офсетная печать позволяет добиться большей точности картинки, дает возможность подобрать идеальный цвет. Стоит заметить, что в случае с офсетной печатью, чем больше тираж, тем ниже финальная стоимость единицы товара.

А теперь о нюансах - машины, которые осуществляют цифровую печать, имеют ограничения по плотности картона. Если Вы хотите получить небольшое количество коробок для конфет, и они будут печататься цифровым способом, стоит быть готовым к тому, что коробка будет недостаточно жесткая, так как картон будет использоваться не самый плотный.

Есть и альтернатива. Вы можете купить готовые коробки для конфет, которые были разработаны специально для применения в пищевой промышленности. Эту возможность своим покупателям предоставила компания “УкрСИЧ”.

Готовые коробки для конфет в розницу или спецзаказ оптом?

Этот выбор должен сделать каждый заказчик самостоятельно. Компания “УкрСИЧ” предложила своим покупателям возможность приобрести продукцию со склада. У них всегда есть в наличие готовые изделия. Преимущества коробок от компании “УкрСИЧ”:

изготовлены из качественного картона, разрешенного к использованию в пищевой промышленности.

коробки ламинированы, чтобы не пропускать влагу;

можно приобрести готовые коробки с окошком, чтобы каждый мог оценить их содержимое.

Если Вы хотите выполнить печать на коробках, можете сделать индивидуальный заказ. Брендированная упаковка способствует повышению узнаваемости продукции на прилавке и повышает продажи. Это лучший способ найти преданных покупателей, которые будут выбирать именно Ваши конфеты.