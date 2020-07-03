Что подарить на день рождения или годовщину свадьбы?®

Выбор подарка для важного события в жизни всегда является трепетной и сложной задачей. Широкий ассортимент товаров и разнообразие услуг приводят иногда в ступор. Для облегчения выбора мы подобрали для вас несколько вариантов подарков, от которых будет полный восторг.

Флагманский iPhone

Да, подарить смартфон – смелый шаг, на который решаются не многие. Этот ценный и роскошный подарок нужно подобрать максимально по вкусу своего будущего обладателя. Конечно, если вы планируете сделать презент пожилой маме, то она вряд ли оценит такой жест с вашей стороны и не будет использовать все крутые фишки этого гаджета. Но для девушки или супруги/супруга флагманская новинка iPhone 11 Pro Max в ALLO придётся как нельзя кстати.

Остановите свое внимание на объеме памяти смартфона, цвете корпуса, функциях фото- и видеосъемки. Современные увлечения фотографией часто требуют больших объемов памяти гаджета.

Украшения из золота

Золото всегда было в цене, и его часто предпочитают женщины и мужчины любого возраста. Для молодой девушки идеальным вариантом станет изящный браслет, серьги или цепочка с оригинальным кулоном. Кольца также отлично подойдут для презента, но здесь важно угадать размер кольца.

Для мужчин можно подобрать золотую цепочку, крестик или запонки. Для женщин в зрелом возрасте подойдут красивые серьги с драгоценными камнями, красивые кулоны и броши. Для презента на годовщину свадьбы подойдет кольцо с драгоценным камнем.

Посуда и декор

Посуда и украшения для дома – идеальные презенты на годовщину свадьбы. Для подарка паре отлично подойдут:

бокалы для спиртных напитков с позолотой;

яркие декоративные подушки;

ценные статуэтки;

сервизы.

При выборе важно учитывать интерьер помещения, вкусы дарополучателя и размеры жилища. Главное в подарке – это внимание и его правильный выбор.