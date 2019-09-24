Что такое food-съемка?®

Люди покупают товар глазами. И все равно, что это – одежда, аксессуары, техника или продукты питания. Поэтому food-съемка становится все более востребованной. Эта услуга, прежде всего, предназначена для владельцев кафе, ресторанов, баров и других заведений общественного питания. Сервис Kasta.ua организует фотосессию на профессиональном уровне.

Что собой представляет food-съемка?

Это съемка продуктов питания или готовых блюд для меню ресторанов, кафе, рекламных кампаний и т.д. У клиента появится больше желания приобрести продукцию, если он изначально ее увидит. Главная задача Kasta Production – сделать эти фото максимально привлекательными.

Фотографии еды должны пробуждать аппетит. Цель food-съемки – привлечь как можно больше целевой аудитории. Профессиональные фотографы должны запечатлеть каждый продукт или блюдо таким образом, чтобы у клиента в буквальном смысле «потекли слюнки».

Особенности сервиса

Успех food-съемки зависит от множества факторов, основные из них:

качества съемки;

дизайна фотографий.

Профессиональные фотографы, редакторы и ретушеры Kasta Production работают над первой составляющей успешной фотосессии. Они гарантируют высокое качество, правильный цвет, контрастность, тени, блики для каждой фотографии. Также обязательно учитываются ракурс фото, освещение, расположение товара.

За второй компонент в команде отвечают стилисты и дизайнеры. Они подбирают подходящий фон и локацию, продумывают концепцию съемки, по необходимости подбирают украшения, декор и другие элементы. В результате такой слаженной работы получается действительно качественный контент. Примеры food-съемок можно посмотреть на сайте https://production.kasta.ua/food-zyomka.

Цены и сроки

Kasta Production разработала выгодные тарифы для клиентов. Чем больше фотографий требуется, тем ниже цена за каждую единицу. В стоимость, помимо основных процессов, входят также прием или выезд к клиенту за товаром и его обратная доставка.

В целом, процесс фотосессии занимает 5–7 дней. Что касается food-съемки, все зависит непосредственно от продукции. Если это готовое блюдо или продукты с небольшим сроком годности, фотосессия пройдет довольно быстро. Но сделать фото – это еще не все. Для редактирования и обработки фотографий все равно понадобится несколько дней.

С food-съемкой от Kasta Production ваша продукция не сможет остаться незамеченной!