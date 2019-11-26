Что такое «купаж» - ALCOMAG знакомит с винными терминами®

Купаж в виноделии – это вино, созданное путем смешивания нескольких виноградных сортов. Этот прием позволяет создать напиток с более богатой вкусовой и ароматической палитрой, а также открывает перед виноделом больше возможностей для формирования характера вина.

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Особенности купажированных вин

Купаж или бленд позволяет виноделам меньше зависеть от вкусовых качеств конкретного сорта. Объединяя и смешивания различные сорта в разной пропорции, можно нивелировать слабые качества каждого из них, и усилить привлекательные стороны, создать гармоничный букет.

В современном виноделии для создания купажей используют большую часть красных и белых сортов. Причем, смешиваться они могут не только внутри своей категории, но и между собой, то есть красные с белыми. Пожалуй, самый яркий пример такого купажирования вино Кот-Роти, который производят во Франции в долине Роны. Вкус напитка формирует бленд белого винограда Вионье и красного Сира.

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Отдельные купажи были изобретены много веков назад, и до сих пор не потеряли своей актуальности, а другие придуманы лишь недавно.

Винтажный купаж

Этот термин используется для комбинирования тех виноградных сортов, которые были собраны в один год. Например, это может быть Мерло и Каберне 2016-го года. Количество вин в составе купажа не ограничивается.

Безвинтажный купаж

Отдельная категория вин, в том числе шампанское, создается путем смешивания ягод, собранных в разные годы. Это делается, когда виноделам особенно важно создать правильные характеристики напитка, хорошо знакомые потребителю – ароматику, вкус, танинность.

Такие вина обычно имеют маркировку non-vintage, и на этикетке не указывается год сбора урожая. Эта техника распространена также в производстве портвейна и отдельных тихих вин.

Непременно попробуйте разные виды купажированных вин и сравните их с сортовыми. Такая дегустация не только подарит вам новые гастрономические впечатления, но и научит лучше понимать структуру вкуса вина.