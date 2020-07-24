Что такое "мягкая" научная фантастика?®

Произведения мягкой научной фантастики (англ. - Loft Science fiction) акцентируют внимание на внутреннем мире героев, социально-психологических аспектах жизни человека. Этим Loft SF отличается от твердой (или жесткой) научной фантастики (англ. – Hard Science fiction, сокр. – Hard Sci-Fi, Hard SF), фокусирующейся на научно-технических деталях фантастической реальности.

Особенности мягкой научной фантастики

Термин впервые употребил в 1978 году американский писатель и критик Джордж Элрик (George Elrick). Loft SF затрагивает вопросы, относящиеся к сфере гуманитарных наук:

взаимоотношения людей;

душевные переживания героев;

нравственные и экзистенциальные кризисы человека;

умственная, культурная и общественная деятельность.

Герои произведений помещаются авторами в ситуативные условия научно-фантастического жанра. Если цель Hard Science fiction – детальная и достоверная демонстрация возможностей научно-технической революции, то мягкая научная фантастика стремится раскрыть ценностно-смысловые философские темы жизни общества.

Примеры литературных произведений

Знаменитое литературное произведение Loft SF – рассказ американского писателя Дэниела Киза (Daniel Keyes) Цветы для Элджернона (1959). Сюжет построен на описании судьбы умственно-отсталого Чарли Гордона. В результате хирургической операции для искусственного улучшения интеллекта, Чарли вместе с подопытной мышью Элджерноном переживают стремительное развитие умственных способностей до небывалых высот, а затем - возврат к прежнему уровню. В фокусе внимания автора - история меняющихся взаимоотношений Чарли с друзьями и коллегами, психологическая проблема отношения социума к слабоумным людям.

В культовом романе американского фантаста Рэя Брэдбери (Ray Bradbury) «Марсианские хроники» (1950) события происходят на Марсе и повествуют о жизни и проблемах землян-колонистов. Но произведение затрагивает множество важных гуманитарных вопросов, волновавших американское общество начала 50-х: переживания из-за угрозы ядерной войны, проблемы расовых столкновений, цензуры. Вымышленное будущее Брэдбэри использует как предостережение людям настоящего.

Знаменитые авторы и произведения Loft SF

К примерам классики жанра мягкой научной фантастики, кроме уже названных, можно причислить книги:

Роберт Хайнлайн, США (Robert Heinlein): «Дверь в лето» (1956), «Двойная звезда» (1956), «Чужак в чужой стране» (1961);

Клиффорд Саймак, США (Clifford Simak): «Пересадочная станция» (1963), «Почти как люди» (1962);

Урсула ле Гуин, США (Ursula Le Guin): «Левая рука Тьмы» (1969).

Большинство произведений русских фантастов братьев Стругацких также относятся к Loft Science fiction, так как обращаются к внутреннему миру и нравственным переживаниям героев.

Популярность Loft SF, как направления в литературе и кино, в 21 веке только растет. Кроме погружения в фантастический мир, произведения раскрывают вечные вопросы смысла жизни и социальных конфликтов, актуальные для каждого человека.