CRM-система для парикмахерской и салона красоты®

Индустрия красоты зависит от покупательского спроса. Лояльность потребителей – ключ к успеху таких заведений. Если клиент готов посещать салон регулярно и рекомендует его своим друзьям, то это даёт более ощутимый прирост, чем вкладывание средств в дорогую рекламу. Здесь на первый план выходит выстраивание отношений с уже имеющейся клиентской базой. Для этого отличными мотиваторами являются бонусные программы, скидки, акции.

А использование CRM- системы позволит сделать это быстро и эффективно. Она учитывает все контакты с клиентской базой, сохраняет данные о каждом посетители салона. Эта информация позволяет разрабатывать стратегию маркетинга по продвижению услуг.

Польза автоматизированной системы

Такая оптимизация позволяет:

- упорядочить информацию о каждом посетители;

- автоматизировать процесс продажи;

- регулировать загруженность мастеров.

И всё это в конечном счёте работает на повышение лояльности клиентов.

Современные автоматизированные системы — это не только удобное место хранения данных, но и практичный инструмент изучения спроса на любые виды услуг. Выявление наиболее востребованных позволяет вовремя вносить корректировку в ассортиментную стратегию салона.

С помощью CRM менеджер имеет возможность:

- проводить анализ клиентской базы с целью последующей рассылки информации по указанным каналам связи;

- рассылать информацию тем, кто уже воспользовался какой-либо процедурой о появившихся на неё скидках;

- строить индивидуальные предложения для клиентов;

- анализировать затраты на привлечение отдельного посетителя, на основе чего проводить корректировку маркетинговой стратегии.

Автоматизированная система позволит быстро достичь постоянного притока клиентов и свести к минимуму ошибки в обслуживании. Процесс записи при помощи такой системы проходит легко и быстро. Администратор сможет мгновенно узнать время работы интересующего мастера и степень его занятости. А на основании полученной информации найти для клиента наиболее удобное время.

Преимущества автоматизации

- Автоматизированный учёт клиентов упрощает работу администратора;

- быстрый инструмент для рассылки актуальной информации;

- удобное составление любой отчётной документации;

- контроль за распределением рабочего времени сотрудников;

- своевременный учёт полученных скидок и дисконтных карт;

- уменьшение количество бумажной документации;

- удобное контролирование закупок расходного материала.

Выбор программы для салона красоты базируется на узкоспециализированной функциональности, которая обязательно включает все необходимые инструменты для повышения эффективности.

Систему Beauty CRM отличает среди большого количества подобных предложения простота эксплуатации и, в то же время, большие функциональные возможности. Она подходит для ведения учёта как в небольших парикмахерских, так и в крупных салонах.

Beauty CRM генерирует почтовые рассылки, абонементы и подарочные сертификаты, позволяет обрабатывать дисконтные карты.

Эта система упрощает процесс расчёта заработной платы сотрудников, позволяет вести учет денег и наличия необходимых средств для работы.

Beauty CRM интегрируется с 1С, поэтому те салоны, которые с ней работают, без труда сумеют перестроится на новую систему. А наличие резервного копирования позволит чувствовать себя спокойно за целостность всех необходимых сведений при любых обстоятельствах.

Испытайте на себе её преимущества, загрузив демо-версию, дающую бесплатный доступ к системе в течение двух недель, пройдя по ссылке: https://beautyprosoftware.com/ru/. И если вы останетесь довольны её работой, то можете смело приобрести систему для повышения эффективности своего бизнеса.