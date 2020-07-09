Цветочный рай: в харьковском ботаническом саду расцвела огромная коллекция лилий (видео)

09 июля 2020 г. 14:00
Источник: ТСН.ua
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В харьковском ботаническом саду расцвела одна из самых больших в Украине коллекций лилий. Всего тут представлено около 300 сортов. Для того чтобы собрать такую красоту в одном месте закупили около пяти тысяч луковиц со всего мира.

Как сообщается в сюжете ТСН, лилии в этом году поражают своим буйным цветом.

Распустившиеся цветы - миниатюрные и большие, очень пахучие и совсем без аромата, разнообразных цветов и оттенков. Некоторые сорта лилий очень капризные и очень плохо переносят жару.

Поэтому обычно возле них высаживают мелкие цветки, чтобы те берегли луковицы лилий от палящего солнца.

В ботсаду надеются, что жара будет стоять недолго, и цветами смогут насладиться как можно больше людей.

"Если будет жарко, то они сгорят быстро. Если будет немножко, может, дождик пойдет, они еще будут цвести. Но еще будут цвести трубчатые и восточные гибриды", - рассказала ведущий инженер отдела цветоводства ботсада Наталья Алехина.

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