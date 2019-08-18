День красоты для мам тяжелобольных детей

В парке Горького 14 августа прошла фотосессия для женщин, дети которых тяжелобольны. Акция прошла впервые. В проекте приняли участие 10 мам. С ними бесплатно работают стилисты, фотографы и визажисты.

Тема фотосессии - семейный пикник. Организаторы приготовили 3 фотозоны. Перед фотосессией с героинями проекта работают стилисты и визажисты - делают прическу и наносят макияж.

"Сейчас я буду наносить консилер,чтобы убрать следы недосыпания и синяков под глазами, - говорит визажист Лилиана Кременецкая - Очень рада, что сегодня я вместе с другими стилистами и визажистами могу поучаствовать в таком проекте и подарить радость участницам. Здорово, что есть такие люди, как Ирина.”

"Этот проект своеобразная психологическая разгрузка для мам, чьи дети тяжелобольны. Мама - главный ресурс для своего ребенка. Именно у нее ребенок учится радости жизни. Очень важно, чтобы мамы чувствовали себя хорошо и чаще улыбались. Поэтому наш проект направлен на то, чтобы мамы немного отдохнули, отвлеклись от своих монотонных и будничных проблем, набрали полные груди свежего воздуха и с новыми силами отправились в бой за здоровье своих детей.” - говорит организатор проекта и основательница благотворительного фонда "BeLiF”.

Юлия Римш пришла на фотосессию со своей 10-летней дочкой Софийкой.

"Софийка не ходит, не сидит, не владеет ручками. Все за нее делаю я. Каждый день необходимо выполнять лечебные упражнения, чтобы разрабатывать суставы. Сама она этого делать не может. Все время я нахожусь с Софийкой. Накраситься и пойти прогуляться - бывает очень редко,” - рассказывает мама Софии.

Вот к фотосессии готовится Наталья с сыном Олегом.

"Последний раз я так выглядела на свадьбе, - говорит героиня проекта Наталья - Именно в день свадьбы мне делали макияж и прическу”.

В другой фотозоне фотографируют Артура Тодорука с мамой Викторией. Артуру 12 лет. С самого рождения он в инвалидном кресле.

"Маму уже накрасили и сделали прическу. Сейчас нас фотографируют. Необходимо всегда раскрывать красоту наших мам. Они и так у нас красивые, а сейчас еще и счастливые,” - говорит Артур.

Все фотографии будут переданы героиням проекта. Добро делать легко!