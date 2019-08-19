День независимости Украины 2019: календарь выходных

День независимости Украины в 2019 году отметят как и всегда - 24 августа. Этот государственный праздник в этом году приходится на субботу.

В связи с этим украинцев ждут длинные выходные - с 24 по 26 августа - из-за того, что День Независимости в этом году приходится на субботу, и государственный выходной в честь переносят на понедельник, 26 августа.

Кроме того, предпраздничный день, 23 августа, будет сокращенным на 1 час.

Выходные на День независимости Украины: - 24 августа - суббота, государственный праздник - День Независимости; - 25 августа - выходной, воскресенье; - 26 августа - понедельник, перенос выходного в честь Дня Независимости.