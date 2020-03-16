День рождения орангутана Жоры. Как в зоопарке поздравили именинника?

16 марта 2020 г. 19:17
Автор: Алина Тюхай
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Этот красавец сегодня празднует свое тринадцатилетние, впервые в Харькове, уверяет пресс-секретарь городского зоопарка Жанна Сивуха. Ибо в Украину орангутанг Жора, так зовут именинника, переехал из Франции в прошлом году.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Красень із чарівною подругою Флорою приїхав до нашого зоопарку у липні минулого року із зоопарку La Boissière du Doré, що у Франції. Процес адаптації для орангутанів проходив швидко і комфортно. Примати моментально оцінили просторі вольєри з безліччю цікавих конструкцій у новій локації «Планета мавп», різноманітний раціон і піклування кіперів.

Поэтому для сладкой парочки готовили совместный особый сюрприз, говорят в зоопарке. Несмотря на то, что Жора непоседливый и очень активный орангутан - подарком ко дню рождению стала особая конструкция - головоломка, которая и развлекает и интеллект развивает.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Тепер перед Жорою і Флорою постає багато завдань. Наприклад, як дістати звідти горішок, смачні ягоди чи насіння. На розв’язання задачі іменинник довго часу не витратив, зорієнтувався миттєво: знайшов паличку і, використовуючи таке «знаряддя праці», добув улюблені ласощі.

Кроме основного подарка, Жору поздравила и его любимая Флора, по-женски, поцелуями и объятиями.

 

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