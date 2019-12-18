День Святого Николая. История праздника и традиции

18 декабря 2019 г. 20:00
Источник: Новое время
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Святой Николай - это не вымышленный персонаж, а реальная фигура. Николай - это человек, который стал святым за благородные поступки и достойное, праведную жизнь.

День святого Николая: история праздника

Родился Николай около 270 года в городе Патаре. Он воспитывался в семье состоятельных христиан, которые долго не могли иметь детей и пообещали, что отдадут своего ребенка на служение Богу. Николай стал священником и помогал бедным.

Святой Николай учит всех детей быть добрыми и послушными. За хорошее поведение и добрые дела дети в честь праздника получают подарки, которые находят утром 19 декабря во подушкой. В разных странах святой Николай стал прообразом новогодних фольклорных персонажей, в частности - Санта-Клауса и Деда Мороза.

День святого Николая: традиции

Главная традиция праздника - презент ребенку. За хорошее поведение малыши находят под подушкой подарок - чаще всего это шоколад, печенье или пряники, получившие название «Николайчики». В этот день люди часто готовят кутью и узвар.

В этот день принято просить благополучия при вступлении в брак - верили, что Николай сводит судьбы людей и является покровителем брака.

Еще одна хорошая и радостная традиция - открытие новогодней елки по всем городам страны. В этот день устраиваются гуляния, концерты, ярмарки и благотворительные мероприятия.

 

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