День вышиванки: в Харькове состоится праздничное шествие

Сегодня вся страна отмечает один из самых самобытных праздников украинской культуры – День вышиванки.

Украинцы и друзья Украины по всему миру отмечают этот праздник ежегодно в третий четверг мая. Это - один из самых самобытных праздников, посвященных расцвету украинской культуры.

Традиционно в этот день все желающие приходят на работу или учебу в украинской вышитой рубашке.

Кроме того, мероприятия по случаю праздника запланированы по всей стране.

В Харькове по случаю Дня вышиванки пройдет праздничное шествие.

Мероприятие начнется в 16:00 на площади Конституции возле монумента Независимости. Колонна участников пройдет по улице Сумской к Харьковскому театру оперы и балета. Там состоится праздничный концерт.

Праздничные мероприятия по случаю дня вышиванки запланированы и в других городах Украины.