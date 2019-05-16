День вышиванки: в Харькове состоится праздничное шествие

16 мая 2019 г. 8:55
Источник: УНИАН
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Сегодня вся страна отмечает один из самых самобытных праздников украинской культуры –  День вышиванки.

Украинцы и друзья Украины по всему миру отмечают этот праздник ежегодно в третий четверг мая. Это - один из самых самобытных праздников, посвященных расцвету украинской культуры.

Традиционно в этот день все желающие приходят на работу или учебу в украинской вышитой рубашке.

Кроме того, мероприятия по случаю праздника запланированы по всей стране.

В Харькове по случаю Дня вышиванки пройдет праздничное шествие.

Мероприятие начнется в 16:00 на площади Конституции возле монумента Независимости. Колонна участников пройдет по улице Сумской к Харьковскому театру оперы и балета. Там состоится праздничный концерт.

Праздничные мероприятия по случаю дня вышиванки запланированы и в других городах Украины.

 

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