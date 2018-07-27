Детская офтальмология в центре «Офтальмология 1st» — безоперационное лечение астигматизма®

Астигматизм — неприятный дефект глазного аппарата, который может проявиться в любом возрасте. Иногда он выявляется в зрелости или ближе к старости, а иногда — еще в детстве. И в особенности заболевание опасно тем, что на его фоне в большинстве случаев развиваются и другие отклонения зрения — дальнозоркость, близорукость, косоглазие.

«Офтальмология 1st» — сертифицированный медицинский центр в Киеве, специализирующийся на детских офтальмологических проблемах. Как распознать астигматизм у ребенка, можно ли вылечить это заболевание в самом его начале, и какими методами проводится терапия?

Основные симптомы проблем со зрением

Чтобы вовремя начать лечение астигматизма у детей, сначала необходимо понять, что проблема существует — то есть, заметить тревожные сигналы. Сами дети не всегда осознают, что с их глазами происходит что-то неправильное. Но к счастью, астигматизм обладает достаточно яркими симптомами.

Повышенная утомляемость глаз и головные боли без видимой причины. Если ребенок жалуется на то, что глаза болят и слезятся даже после недолгого чтения, есть основания заподозрить развитие астигматизма.

Деформация очертаний предметов. Этот признак — один из самых ярких, и необходимо внимательно вслушиваться в то, как ребенок описывает дискомфортные ощущения. При астигматизме прямые линии начинают искривляться.

Стремление повернуть голову вбок при просмотре телевизора или во время чтения. В таком положении картинка становится немного отчетливее, поэтому движение получается совершенно автоматическим.

Снижение четкости окружающего мира. На фоне астигматизма быстро развиваются близорукость и дальнозоркость — ребенок начинает видеть хуже или вдаль, или вблизи.

Можно ли избавиться от зрительного недуга?

Своевременно распознать детский астигматизм важно именно потому, что на ранних стадиях в юном возрасте он поддается полному излечению. Центр «Офтальмология 1st»практикует аппаратное лечение зрения у детей— метод, не требующий операции и не причиняющий ребенку никаких неудобств. Поскольку глазной аппарат все еще продолжает формироваться, отклонения в его работе вполне возможно исправить — и избавить малыша от необходимости пользоваться линзами или очками.

Аппаратное лечение воздействует в первую очередь на глазные мышцы, тренирует зрительную систему, приучая ее к правильным нагрузкам. Занятия похожи на игру — поэтому не утомляют детей, а эффект от терапии на ранних стадиях наступает значительный.

Самолечение может быть опасным для вашего здоровья

Лиц. МОЗУ 571276