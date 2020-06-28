Детские лагеря в Украине не откроют до августа - Минздрав

28 июня 2020 г. 19:25
Источник: Левый берег
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Детские оздоровительные учреждения в Украине не откроют раньше 31 июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в воскресенье.

«Я думаю, просто надо обратить внимание на количество новых случаев коронавирусной болезни, количество людей, которые каждый день госпитализируются, количество людей, которые умирают. И тогда гораздо легче понять, почему мы не позволяем работать детским оздоровительным лагерям», - сказал Степанов.

Он объяснил, что в детских лагерях есть высокий риск вспышки коронавируса, поскольку большое количество детей приезжают из разных регионов, а потом находятся вместе определенное время.

Решение о запрете открывать детские лагеря до 31 июля принял Кабмин.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко выступил против открытия детских лагерей этим летом вообще. А президент попросил Кабмин продумать правила отдыха детей в летних лагерях.

Напомним, 27 июня в Украине коронавирус обнаружили у 917 человек. За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19. Ранее Минздрав предупредил о возможной нехватке мест в больницах.

 

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