Детский лагерь Фельдман Экопарк будет расширяться

31 августа 2018 г. 11:46
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Оздоровительно-образовательный лагерь Фельдман Экопарк может стать круглогодичным, - об этом заявил основатель Социально-гуманитарного мультикомплекса, народный депутат Украины Александр Фельдман.

«В моем детстве каждый проводил лето если не у бабушки в деревне, то в летнем лагере. Хочется сохранить эту традицию. В этом году у нас оздоровилось на природе более 10 тысяч детей. Будем работать над тем, чтобы еще больше детей могло в нем отдохнуть, увеличим количество смен и расширим лагерь», - отметил Александр Фельдман.

Нардеп рассказал, что воплощает в оздоровительном лагере на базе Экопарка все лучшее, что было в его детстве, добавляя все самое хорошее, что дает наша современная эпоха – технологии, гуманистические ценности, толерантность. «Детство каждого ребенка – это будущее его родителей, его будущее, глобально - это будущее всего народа», - отметил Фельдман. Также он поблагодарил всех сотрудников за самоотверженность: «Наша команда – сотрудники благотворительного фонда и экопарка, педагоги и вожатые, экскурсоводы и аниматоры – постарались сделать все, чтобы впечатления о летнем лагере были яркими, а воспоминания - незабываемыми. За это им всем огромное сердечное спасибо!».

Напомним, что на этой неделе завершился четвертый сезон в детском оздоровительно-образовательном лагере Фельдман Экопарк. В этом году в Социально-гуманитарном комплексе провели незабываемые дни свыше десяти тысяч детей из Харькова и области. Шестидневная смена– это настоящий калейдоскоп игр, развивающих занятий, мастер-классов от профессионалов из Города мастеров, экскурсий по Экопарку, походов, спортивных ориентирований и, конечно же, знакомство с его четвероногими обитателями, прогулки по живописным окрестностям. С собой дети увозили незабываемые воспоминания о посещении Конного комплекса, Пони-фермы, фермы «Добрый ослик» и Клуба юных кинологов. Среди новшеств летнего лагеря Фельдман Экопарк - занимательные лекции о животном мире известного биолога и экожурналиста, автора и режиссера научно-популярных телепрограмм Андрея Гапченко, экскурсии на гольф-курорт Superior Golf & Spa Resort с ознакомительными занятиями гольфом. Как и в прошлом, в этом сезоне специальная программа была подготовлена для смен детей с особыми потребностями.

Отметим, что в оздоровительно-образовательном лагере Фельдман Экопарк все дети отдыхают бесплатно.

 

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