Детский лагерь Фельдман Экопарк будет расширяться. Отдых не только летом

Детский лагерь Фельдман Экопарк будет расширяться и заработает в течение всего года. Об этом накануне рассказал нардеп Александр Фельдман. Он подчеркнул, что таким образом хочет сохранить традиции своего детства. Потому этим летом в лагере дети побывали на экскурсии по экопарку и познакомились с его жителям, ходили в походы и участвовали в спортивном ориентировании, а также прогуливались по живописным окрестностям. Домой дети привезли воспоминания о посещении Конного комплекса, Пони-фермы, фермы «Добрый ослик" и Клуба юных кинологов

Александр Фельдман, народный депутат Украины

В этом году, оздоровилось у нас более 10 тыс. детей, в следующем году мы хотим эту цифру удвоить. Прежде всего, детки просят даже не комфортабельных условий, даже не спальных корпусов, а палатки, костры, вечером задействовать современность – что-то связанное с компьютерными залами, с кинофильмами, с походами

Как и в прошлом году была подготовлена специальная программа для детей с ограниченными возможностями. Следует отметить, что отдых для детей в Фельдман Экопарке бесплатный

