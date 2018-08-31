Детский лагерь Фельдман Экопарк будет расширяться. Отдых не только летом

31 августа 2018 г. 17:28
Автор: Светлана Еченина
19 просмотров

Детский лагерь Фельдман Экопарк будет расширяться  и заработает  в течение всего года. Об этом накануне рассказал нардеп Александр Фельдман. Он подчеркнул, что таким образом хочет  сохранить традиции своего детства.  Потому этим летом в лагере дети побывали на экскурсии по экопарку  и познакомились с его жителям, ходили в походы и участвовали в спортивном ориентировании, а также  прогуливались по живописным окрестностям.  Домой дети привезли воспоминания о посещении Конного комплекса, Пони-фермы, фермы «Добрый ослик" и Клуба юных кинологов

Александр Фельдман, народный депутат Украины 

В этом году,  оздоровилось у нас более 10 тыс. детей, в следующем году мы хотим эту цифру удвоить. Прежде всего, детки просят даже не комфортабельных условий,  даже не спальных корпусов, а палатки, костры, вечером задействовать  современность – что-то связанное с компьютерными залами, с кинофильмами, с походами 

Как и в прошлом году была подготовлена специальная программа для детей с ограниченными возможностями. Следует отметить, что отдых для детей в Фельдман Экопарке  бесплатный
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                          Ресторан "Навруз" приглашает на работу администраторов, повара, официантов, бармена, бариста, уборщиц и посудомойщиц. Т. 063-559-23-49                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.