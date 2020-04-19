Диетолог дала советы по питанию во время пребывания на карантине

Лук, чеснок, корень имбиря и лимон при чрезмерном употреблении могут вызвать ожог желудочно-кишечного тракта.

Эффективность этих продуктов в борьбе с коронавирусом COVID-19 сильно преувеличена.

Об этом сообщила диетолог Людмила Гончарова и дала советы, как избежать избыточного веса во время пребывания на карантине.

Для этого, по ее словам, следует правильно организовать свой день и отказаться от определенных продуктов.

"Необходимо взять в себя в руки, остановить мыслительный поток и начать делать всё правильно", – сказала диетолог.

По ее словам, прежде всего, следует добиться состояния психологического комфорта.

"Нужно перестать тревожиться. Четко признаться себе, могу ли я повлиять на ситуацию? Нет, не могу. Это ситуация, над которой человек не властен", - посоветовала диетолог.

Далее необходимо соблюдать режим, к которому привык организм, в частности, питаться по графику – прием пищи раз в 4 часа.

"Так тратится намного меньше денег и выстраивается иммунитет, потому что вы работаете по законам собственного организма", – пояснила диетолог.

Она посоветовала полностью исключить из рациона питания консервы, копчености, колбасы, маринованные продукты, соления и сладости.

Вместо этого следует употреблять в пищу натуральные продукты, свежее мясо, рыбу, яйца, зелень, фрукты, овощи, сыры. Причем, желательно не подвергать термической обработке овощи и сыры – в таком случае они сохранят свою пищевую ценность.