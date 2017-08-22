Дикобраз-сирота. В харьковском экопарке выкармливают малыша, от которого отказалась мама

Мама отказалась от этого малыша спустя пару часов после родов. Вела себя агрессивно и даже начала кусать новорожденного, рассказывают в экопарке, поэтому его сразу забрали под свою опеку ветеринары. Вместо материнского молока детеныша выкармливали молочными смесями. Сначала - каждые три часа, сейчас - два-три раза в день. Маленькому дикобразу недавно исполнился месяц, весит он почти килограмм. Уже отрастил небольшие, но колючие иглы и начал показывать, что в еде он - гурман.

Марина Москалец, фельдшер-ветеринар:

Добавляем ему в еду разные фрукты, овощи на выбор, но мы заметили, что он очень любит хлебные изделия, такой неправильный дикобраз. И подкармливаем его. Количество молочной смеси уменьшается, ну вот сейчас где-то 50 на 50, мы стараемся.

По поводу искусственного выкармливания маленького дикобраза врачи советовались со специалистами из разных зоопарков мира. На взрослое питание малыша планируют полностью перевести приблизительно через две-три недели. Затем ему выберут имя и переместят в общий вольер.

Валерия Иващенко. зам. дир. экопарка по зоотехн. вопросов:

Он не знал что происходит, не знал что такое мама. потому что он сразу же попал к нам спустя пару часов после его рождения. дежурство у нас, как и были, у нас остается ветеринар на ночь. Когда малыш полностью перейдет на рацион питания, как взрослая особь, мы его сразу переведем. попытаемся соединить его с родителями, братьями и сестрами.

Сейчас на территории харьковского экопарка обитает 9 дикобразов. В этом году их семейство обзавелось потомством уже второй раз. До этого двое малышей-дикобразов появились на свет в марте.