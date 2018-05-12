DJI Mavic Air – идеальный квадрокоптер для путешествий®

12 мая 2018 г. 11:30
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Квадрокоптер  DJI Mavic Air – гибридный потомок всем известных моделей Mavic Pro и Spark DJI. Устройство объединило все лучшие качества своих предшественников.

Ни один прибор не может сравниться с усовершенствованным DJI Mavic Air в портативности, интеллектуальных способностях и возможности расширения творческих граней. Квадрокоптер предназначен, прежде всего, для путешественников. Конструкция гаджета выполнена таким образом, чтобы пользователь мог легко сложить его и поместить в небольшой карман.

Конструкция Mavic Air

Коптер  Mavic Air, все детали о нем на странице  http://goprocam.com.ua/kvadrokoptery-dji/kvadrokoptery/dji-mavic-air/, поставляется с пультом управления, запасными пропеллерами, защитой для камеры и множеством USB-кабелей. Основные комплектующие устройства:

  • камера с 3-х осевым стабилизатором;
  • шарнирный подвес;
  • система преодоления возникающих на пути препятствий;
  • программное обеспечение Active Track;
  • емкая батарея;
  • защитные приспособления для пропеллеров;
  • зарядное устройство.

Квадрокоптер прост в управлении, соответственно, манипулировать им сможет даже новичок. Прибор очень быстрый и ловкий, уверенно чувствует себя в воздухе. Впечатляет стабильность зависания устройства в пространстве. Обычно дроны небольших размеров не могут удерживаться в неподвижном положении в состоянии полета.

Система преодоления препятствий функционирует бесперебойно. Встроенный программный комплекс, собирает данные с камер, формируя карту ближайшей территории. Данная особенность позволяет беспилотнику находится вдали от видимых помех.

У Mavic Air неимоверно прочный корпус. Безусловно, выдержать резких ударов, оболочка не способна, но соприкосновение с ветками деревьев и кустов переносит без последствий.

Правильно сконструирован и обладает высоким запасом прочности джойстик Mavic Air. Пульт считается портативным, потому как все элементы легко откручиваются и укладываются внутрь него. В итоге приспособление приобретает более низкий профиль, что облегчает его транспортировку.

Характеристики камеры

На беспилотнике Mavic Air установлена супер стабильная камера. С помощью нее пользователь получает возможность делать снимки формата сферической панорамы. Разрешение видео составляет 32 Мегапикселя. Дополнительно к горизонтальной, вертикальной и 180º панораме, квадрокоптер обладает способностью сшивать вместе около 25 фотографий.

Возможности камеры Mavic Air практически безграничны. Одна из уникальных функций – съемка в 4К с битрейтом в 100 Мб за секунду. Такая способность позволяет снимать видео HD качества и высокой степенью четкости.

Обладатели беспилотника могут снимать замедленное видео в разрешении Full HD и скоростью 120 к\с. Подобный темп способствует замедлению видео примерно в 4 раза, что необходимо в процессе монтажа.

Камера квадрокоптера имеет 8 Гб встроенной памяти. Фотографии и видео ролики экспортируются посредством USB.

Преимущества и недочеты

Популярность беспилотника DJI Mavic Air обусловлена его преимуществами, среди их числа:

  • небольшие габариты и вес;
  • наличие видеокодека с битрейтом в 100 Мб;
  • вмонтированная система помощи пилоту;
  • новые режимы съемки;
  • фиксированный фокус;
  • приемлемая стоимость.

Не смотря на большое количество положительных моментов, квадрокоптер имеет некоторые недостатки. Основной минус – отсутствие канала связи. Его наличие обеспечивает стабильность сигнала видеосвязи на большом расстоянии. Кроме того, у  Mavic Air минимальная дальность полета. В случае сбоя устройство останавливается в воздухе и переключается на режим «полета домой».

Учитывая все плюсы и минусы устройства, перед его приобретением нужно определиться какими именно функциями должен обладать квадрокоптер.

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