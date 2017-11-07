До свадьбы заживет. В экопарке приютили травмированную рысь и нашли для хищницы жениха

Ведет себя осторожно, бывает беспокойной и проводит время в основном под крышей маленького домика в своем вольере. Новая обитательница харьковского экопарка, рысь по имени Яна сейчас совсем не похожа на настоящего хищника, скорее на беззащитного котенка. В экопарк Яну привели полтора месяца назад из частного зверинца. Ветеринары поставили диагноз – перелом передней лапы и надрыв связок. Она находится под присмотром врачей круглосуточно, медикаменты и витамины получает вместе с пищей.

Максим Куценко. нач. сектора хищников:

Лекарства она принимает один раз в день с приемом пищи, ну а так она выздоравливает постепенно, постепенно расхаживается. Лучше наступает на лапку. Видим, что храмота постепенно снижается.

Впереди у хищницы – длительная реабилитация, говорят специалисты, но её уже перевели в соседний вольер с потенциальным женихом Яшей. Ранее его привезли в Харьков из рижского зоопарка. Пока Яна и Яша общаются только через решетку, принюхиваясь друг к другу, и в экопарке надеятся, что между ними пробежит искра и вскоре у пары появятся малыши. Евразийские рыси – на грани исчезновений, этот вид кошачих внесен в Красную Книгу.

Валерий Иващенко, зам. дир. экопарка по зоотехническим вопросам:

Они снюхиваются через решетку. Это для того, чтобы они не навредили себе, когда будут уже вместе в вольере, чтобы мы понимали смогут они после этого жить вместе или нет. Если они подходят - они нюхаются, зав.сектор каждый день наблюдает за этим. После того, как они уже постоянно будут друг возле друга, возле этой решеточки, мы уже откроем шибер и они будут вместе находиться.

Яна и Яша – единственные представители евразийских рысей в харьковском экопарке. Всего на данный момент коллекция комплекса насчитывает 12 видов кошачих, среди них – львы, амурские тигры и леопарды.