Долгожданное потомство: в городском зверинце появились на свет двое черепашат

Эти крошечные краснокнижные черепашата появились на свет два месяца назад. Среднеазиатская сухопутная мама-черепаха отложила кладку из двух яиц еще летом. Чтобы получить столь желанное потомство, работникам городского зверинца пришлось пристально следить чтобы в специальном инкубаторе, куда заложили оплодотворенные яйца постоянно поддерживались оптимальная влажность и определенный температурный режим.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

12 октября два детеныша среднеазиатской сухопутной черепахи, которые занесены в красную книгу, появились на свет. У сотрудников зоопарка это не первый опыт успешного инкубирования яиц среднеазиатской черепахи. Но в этом вопросе не все так просто. Дело в том, что спариваются черепахи весь год, но отложенные яйца далеко не всегда бывают оплодотворенными.

Только рептилии вылупились, специалисты их взвесили и зафиксировали вес малышей, каждая из малышей имел по 10 грамм веса и длину панциря 3 см, рассказывает Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

И хотя черепахи растут медленно, сейчас в двухмесячном возрасте, малыши уже выросли в два раза. Аппетит у малюток отменный в рацион входят различные овощи, фрукты и мел в качестве минеральной подкормки. Пол черепашат пока сложно определить. Половозрелыми они станут ближе к 10 годам.

Несмотря на то, что у черепах отсутствует материнский инстинкт, чтобы не навредить малышам, черепашат отделили от мамы. Отдельно они будут жить и крепчать не один год, пока панцирь не достигнет длины хотя бы 10 сантиметров.