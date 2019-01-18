Долгожитель среди белых медведей - любитель водных процедур и обтирания снегом

Циркач, актер и любитель поплавать в ледяной воде - все это про белого медведя по кличке Тим. Косолапый родился в дикой природе на острове Врангеля и уже в 3-месячном возрасте попал в цирк, где выступал на коньках.

По словам пресс-секретаря зоопарка Жанны Сивухи, по окончании цирковой карьеры его отправили на пенсию в зоопарк.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

И 1998 году Тим поселился в Харьковском зоопарке, и это настоящий патриарх медвежьего племени потому, что на данный момент нашему Тиму уже тридцать четыре года - это рекордный возраст среди белых медведей, проживающих в зоопарках.

По словам Жанны Сивухи, природа позаботилась о том, чтобы белые мишки даже в сильные морозы чувствовали себя комфортно. Мерзнуть им не дают два слоя густого меха и толстый слой подкожного жира.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Кожа белых медведей на самом деле черная и это помогает не так быстро остужаться и, собственно говоря, нежиться под редкими лучами зимнего солнышка. Наш Тим очень любит водные процедуры, он любит буквально купаться в снегу и даже обтирается снегом. Мишке очень приятна харьковская зима, и он получает массу удовольствия от снежных процедур.

Сейчас же, говорят специалисты, старенький мишка в силу своего возраста довольно редко выходит из берлоги.