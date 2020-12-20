Домашний оверлок®

Оверлок – замечательная машина, без которой в условиях ателье или мастерской, а тем более фабрики не обойтись. Но стоит ли покупать оверлок janome.in.ua/overlock для домашнего использования? Ответ таков: в обычной практике, когда швейная машинка используется для мелких хозяйственных работ – подшивания брюк, ремонта одежды, подстрачивания штор и постельного белья, вполне можно обойтись штатными средствами самой машины даже при пошиве серьёзных вещей. Но если вы глубоко увлечены моделированием и пошивом предметов одежды, обязательно купите недорогой оверлок, возможности которого превзойдут все ваши ожидания.

Достоинства домашнего оверлока:

экономит более 50% времени при обработке срезов ткани;

обеспечивает профессиональное качество обмётки;

существенно упрощает подшивку рукавов, карманов, низа и горловины;

это надёжная производительная машина, шустрая и удобная в деле.

Можно ли обойтись без оверлока?

Лишних денег, понятно, нет ни у одной экономной хозяйки, ввиду чего мастерицы давно выработали немало способов, с помощью которых край ткани можно обработать без оверлока – с помощью домашней швейной машинки и ножниц.

Выход из ситуации, когда на оверлок не хватает денег:

Отрежьте край материи фигурными ножницами. Для тканей средней плотности этот метод вполне работает, предупреждая рассыпание нитей, из которых соткана ткань. Можно подогнуть края материи, заутюжить, после чего прострочить обычной прямой строчкой. Старинный способ, используемый ещё с середины прошлого века – фиксация краёв тканей зигзагообразной строчкой. Эта функция появилась на швейных машинах давно, поэтому именно зигзаг чаще всего использовали при пошиве одежды. Псевдо-оверлочный шов очень похож на настоящий, лишь немного уступая ему по эластичности. Может использоваться даже при пошиве вещей из сильно тянущихся тканей, поскольку при растягивании следует за материей, не делая стяжек. Обшивка среза материи полоской другой ткани. Так называемую «косую бейку» в работе нередко используют даже профессионалы, у которых всегда под рукой есть хороший оверлок. Отделка краёв ткани косой бейкой позволяет добиться весьма эффектного результата.

И всё же оверлок!

Перечисленные выше способы допустимы и используются весьма широко, но при условии, если пошивочный процесс носит штучный характер. Овелок подарит вам ощущение профессионализма. Готовые изделия будут выглядеть, «как из магазина».